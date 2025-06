Melody Luz se separó de Santiago del Azar el mismo día que compartió una foto con Alex Caniggia

alex caniggia y melody luz.jpg

Además, la influencer subió una captura de pantalla de un chat con una amiga donde se ve que Melody le envió dos audios largos y ella le respondió: "Una novela, literal".

También subió un video en el que se arregla el pelo y expresa: "Bueno, estoy en un día que... mejor me río para no llorar. Anoche lloré mucho, hoy me pongo hermosa".

Por último, posteó un clip del streamer Martín Cirio en el que decía: "Siempre que estás con alguien, vas a terminar y es triste saber eso. Vos te ponés de novio porque pensás que esta vez es real, él es el indicado, pero no, vas a terminar con él. Te va a terminar cag..., te va a dejar de gustar, algo va a pasar". Sobre ese video, Melody escribió: "Yo pidiéndole señales al universo".

Melody Luz explotó contra Alex Caniggia y no se guardó nada

Fue en abril cuando, de manera inesperada, Melody Luz y Alex Caniggia confirmaron su separación, luego de varios años de relación y una hija en común, la pequeña Venezia. Aunque durante su tiempo juntos se mostraron muy compenetrados, con el correr de los días comenzaron a salir a la luz conflictos, momentos difíciles y hasta engaños que la bailarina habría descubierto por parte del hijo de Mariana Nannis.

Si bien fue Melody quien decidió hacer pública su nueva relación con Santiago del Azar -el chef de El hotel de los famosos (El Trece), con quien ya había tenido un acercamiento antes de iniciar su historia con Alex-, no tardó en contar que su vínculo con Caniggia estuvo marcado por discusiones intensas, tanto durante la convivencia como después de la ruptura. La realidad es que, al ser padres de Venezia, seguirán conectados de por vida. En ese contexto, en las últimas horas, la bailarina apuntó con dureza contra su expareja, acusándolo de no cuidar como corresponde a su hija.

“Mucho cuiden a la familia, poco ponerlo en práctica”, comenzó escribiendo la bailarina desde sus Instagram Stories. Al tiempo que en un segundo posteo, se mostró en una selfie con los ojos llorosos y señaló indignada: “Así con esta angustia tengo que recibir a mi hija”.

