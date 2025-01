Sofía Gonet confirmó su relación con Homero Pettinato: "Es todo real, yo estoy muy metida"

Sofi Gonet y Homero Pettinato 1.jpg

Uno de los momentos clave ocurrió el 6 de diciembre, cuando al aire, Nati Jota notó algo entre ellos y no dudó en comentarlo. “Me di cuenta que te gusta ella”, le dijo a Pettinato, quien, sorprendido, no pudo evitar sonrojarse. Gonet, por su parte, no se quedó atrás y lanzó una frase que dejó a todos boquiabiertos: “Ay, pero salgo de acá y me tatúo Homero”.

Con el correr de los días, la conexión entre ellos se hizo cada vez más evidente. En enero, cuando el programa se trasladó a Mar del Plata para su versión de verano, Sofi Gonet se sumó al staff fijo, lo que les permitió compartir aún más tiempo juntos. Así, la relación dejó de ser solo una serie de interacciones coquetas en cámara y se transformó en algo más.

Sofía Gonet confirmó el romance con Homero Pettinato

El viernes, en una entrevista, Sofía Gonet fue la primera en blanquear la relación. Sus declaraciones fueron luego replicadas en Sería Increíble, donde Pettinato reaccionó en vivo al escuchar sus palabras.

Embed

“La verdad que me vine acá un poco triste porque lo extraño. Y estamos viendo. Es todo real. No es algo que nosotros pensamos para el show de estar en Olga y hacer como que tenemos onda. No, cero. Se fue dando desde el minuto uno y fue todo real. Ahora estamos viendo qué onda. Yo estoy muy metida”, confesó la influencer.

La última frase de Gonet fue la que más impactó a Homero Pettinato, quien, entre sorprendido y emocionado, comentó: “‘Yo estoy muy metida’ es muchísimo. Me dio ternura y me encantó. No me la esperaba”.

La reacción de Homero Pettinato y el futuro de la pareja

A diferencia de su flamante novia, Homero Pettinato optó por la discreción. Si bien no negó la relación, dejó que sus compañeros hicieran bromas al respecto sin ahondar demasiado en el tema.

Embed

Sin embargo, su sorpresa y ternura al escuchar las palabras de Sofi Gonet fueron más que elocuentes. “Me dio ternura y me encantó”, repitió, dejando en claro que lo que está pasando entre ellos es genuino y espontáneo.

Aún no se sabe cómo evolucionará la relación, pero lo que es seguro es que nadie vio venir este romance, y ahora todos quieren saber qué pasará con esta historia que nació en un estudio de streaming y se convirtió en la noticia del verano.