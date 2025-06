Pilar Smith hizo una dura acusación contra Germán Paoloski tras la llegada de Sol Pérez al noticiero de Telefe

"Yo hablé con ella porque también me asusté cuando me llegó la información. Me dijo que era por temas personales y no por el tema de esa decisión", expresó de entrada para inmediatamente apuntar contra Paolosky al deslizar: "Yo la entiendo, a mí también me sacaron del (noticiero) del mediodía. Yo durante muchos años estuve en ese noticiero y cuando llegó Paolosky dejé de estar".

Y frente a la versión de que habría sido Germán quien habría pedido a Sol Pérez en el noticiero, Smith se limitó a decir "No hablo de Germán. No tengo ni idea, no hablo con él, no tengo relación, no tengo vínculo, no sé...", dejando en claro que la relación entre ellos quedó más que mal.

La letal respuesta de Germán Paolosky tras las acusaciones de Pilar Smith

En tanto, tras poner al aire las picantes declaraciones de Pilar Smith, Intrusos (América TV) también fue en busca del apuntado conductor de El noticiero de la gente, Germán Paolosky, para darle su derecho a réplica y que diese su versión de los hechos.

Así las cosas, ante la consulta periodística, Paolosky fue políticamente correcto y se desentendió de cualquier decisión sobre el staff que lo acompaña en el informativo de los mediodías de Telefe.

"Yo desde hace seis años que vine al noticiero hasta ahora nunca me enteré que Pilar tenía un problema conmigo. Por cómo habló evidentemente ella se quedó enojada", deslizó de entrada y aseguró que su excompañera nunca le dijo nada al respecto a pesar de haberse cruzado mil veces.

"Cada uno actúa como le sale o puede. No me molesta, simplemente me sorprendí", aclaró sorprendido al tiempo que remarcó: "Yo no pongo ni saco gente del noticiero. A mí me contrataron como conductor, no como productor general ni es mi productora la que está a cargo. Puedo dar un consejo, pero no decido".

"Cuando a mí me llaman el noticiero venía muy mal de rating y hubo una renovación general, se fue Repetto y se cambió el noticiero en general. Me preguntaron a mí y yo doy mi opinión pero eso no puede ser causal de que alguien se ofenda y si se ofende está bueno que te diga: che, ¿qué pasó? ¿Vos decidiste que yo no trabaje?", agregó en clara referencia a los dichos de Pilar.

Y tras afirmar que Pilar Smith"es una excelente profesional", así como que nunca puso en duda su trabajo, recalcó una vez más que "la renovación la llevó a cabo el canal, el área de noticias", y no él.

"Me da pena que ella haya estado dolida con una decisión que no fue mía. Me sorprendí porque pensé que teníamos buena onda, yo la saludo cuando me la cruzo y nunca me dijo nada. Si ella se sintió enojada u ofendida por algo que yo hice le pido disculpas pero no hice nada en pos de perjudicar su trabajo", concluyó tajante.