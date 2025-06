Germán Paoloski le contestó a Pilar Smith tras la fuerte denuncia contra él: "Me da pena"

Y opinó sobre la dura crítica de la periodista: "Nunca me lo dijo, nos cruzamos mil veces, vino al noticiero y la verdad que lo desconocía. Pero bueno, cada uno actúa como le sale o puede. No me molesta, simplemente me sorprendí".

"Yo no pongo ni saco gente del noticiero. A mí me contrataron como conductor, no como productor general ni es mi productora la que está a cargo. Puedo dar un consejo pero no decido", aclaró Paoloski.

En ese sentido enfatizó: "Son decisiones que toman las personas consensuadas seguramente con el canal. Cuando a mí me llaman el noticiero venía muy mal de rating y hubo una renovación general, se fue Repetto (Nicolás) y se cambió el noticiero en general".

Y de esa particular situación sobre la salida de Smith del noticiero recordó: "Yo de espectáculos no marqué ningún nombre y desde el canal me dijeron que estaba Pilar trabajando y estaba la China (Ansa). Yo dije que me parecía que estaba bueno que esté (Ansa) porque era una figura joven, fresca y que podía andar para la renovación".

"Me preguntaron a mí y yo doy mi opinión pero eso no puede ser causal de que alguien se ofenda y si se ofende está bueno que te diga: che, ¿qué pasó? ¿Vos decidiste que yo no trabaje?", dejó en claro el animador.

Y sobre la periodista, comentó: "Para mí Pilar Smith es una excelente profesional y yo nunca puse en duda su trabajo. La renovación la llevó a cabo el canal, el área de noticias, no es que la hago yo".

"Me da pena que ella haya estado dolida con una decisión que no fue mía. Me sorprendí porque pensé que teníamos buena onda, yo la saludo cuando me la cruzo y nunca me dijo nada. Si ella se sintió enojada u ofendida por algo que yo hice le pido disculpas pero no hice nada en post de perjudicar su trabajo", finalizó Germán Paoloski.

Pilar Smith separó tras varias crisis y explicó los duros motivos

Pilar Smith habló en el programa Infama (América Tv) y confirmó que se separó de Rafael Ruiz Huidobro luego de seis años de relación y explicó las razones del final de la pareja.

“Me separé hace algunas semanas, pero acá estamos con amigas que me están haciendo el aguante. Es una historia triste”, comentó la periodista.

Pilar Smith reconoció que intentaron varias veces superar las diferencias en la pareja pero que "esta vez es definitivo lamentablemente. Tuvimos tres grandes crisis, esta fue la última. Así que, ya está”.

“Se intentó. El año pasado sufrí mucho. Me separé en junio del año pasado, tratamos de recomponer y no pudimos. Así que tomé la decisión hace algunos días de terminar la relación”, agregó la comunicadora.

Y cerró aclarando que no interfirió otra persona en la relación: "Ningún tercero en discordia. Esto tiene que ver con un desgaste de la pareja. Lo di todo, la peleé hasta último momento y no se podía seguir. No estaba enamorada”.