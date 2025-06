La emotiva canción que Marcos Ginocchio le escribió a su madre en su momento más difícil

La canción, titulada Hay razones, no solo es una muestra de amor filial, sino también un homenaje a la resiliencia. En la canción, el ex Gran Hermano dice:"Gritando por dentro, sonriendo por fuera" y "La vida puede ser difícil y a veces duele, pero no me sueltes la mano".

Julieta Poggio habló sin filtros sobre su vínculo con Marcos Ginocchio: "Obsesionada"

Julieta Poggio se animó a hablar como nunca antes sobre sus sentimientos hacia Marcos Ginocchio, con quien compartió la experiencia de Gran Hermano 2022. En la entrevista, confirmó que entre ellos hubo algo más que una simple amistad, y que esa historia le dejó una profunda herida emocional.

Durante su participación en el programa Sería increíble, emitido por Olga, Julieta abrió su corazón al referirse a 'El Primo' y a todo lo que vivió tras salir del reality. “Estuve superenamorada y hasta obsesionada. Y él... que sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, expresó con total honestidad.

La ex participante del reality también contó que su desilusión coincidió con el momento de mayor exposición pública: “Lloraba, estaba muy mal. Fue mi peor momento”, relató. “Yo estaba con todo lo que significó ese boom de cosas y además cortando un amor no correspondido que, pobrecito, no te culpo, Primo...”, agregó con emoción.

“Hoy en día lo puedo ver y decir que yo también me comí toda esa película”, reflexionó Julieta, quien además reveló que durante un tiempo ocultó la verdad para protegerlo. “Eso yo lo hacía para cuidarlo a él hasta que un día dije ‘bueno, yo también soy dueña de mi verdad’. Lo confirmé cuando terminó, entonces fue como que vivió y murió en el mismo momento”, explicó.

Cuando los conductores del ciclo le preguntaron cómo es realmente Marcos, más allá de la imagen pública que proyecta, Julieta respondió sin rodeos: “Es por cómo es él. Él es cero, ¿viste? Entonces yo se lo respeto”.

Finalmente, recordó algunas actitudes que tuvo en su afán por estar cerca de él: “Todo disponible 24/7, al horario que sea”. “Nunca soy de estar atrás de pibes (…) pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”, concluyó.