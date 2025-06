Quién fue la última eliminada de Gran Hermano 2024

Embed

El grave problema de salud de la Tana que alarmó a todos y Gran Hermano cortó la transmisión

Katia La Tana Fenocchio tuvo un problema de salud plena madrugada que alertó a todos en Gran Hermano 2024 (Telefe) y se cortó de manera abrupta la transmisión en vivo.

La participante de La Matanza comenzó a acusar gestos de malestares físicos cuando estaba recostada en la cama y le pidió ayuda a Juan Pablo de Vigili.

“Necesito que me den una pastilla porque me siento muy mal. Voy a tener que llamar a un médico porque me duelen mucho los oídos, pero mal”, le alcanzó a decir la Tana a Devi.

Cuando ella continuaba explicándole los síntomas que la tenían preocupada, las cámaras de la casa rápidamente se fueron hacia al jardín, preservando el diálogo entre ellos dos y donde la Tana comentaba el problema de salud que estaba atravesando.

Esa escena causó gran preocupación en todos los seguidores del reality que se preguntaron al instante qué le pasaba a la Tana y cómo seguirá su estado de salud.

Cabe recordar que Ulises Apostolo, Eugenia Ruiz y La Tana deberán enfrentarse el lunes por la noche y una de ellos deberá abandonar el programa.