Así fue el reencuentro de Rufina y Nicolás Cabré tras el viaje a Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi

Por otro lado, este lunes, el periodista Gustavo Méndez informó que amenzaron de muerte a la ex Casi Ángeles. “Están haciendo una investigación de una cuenta que quiere contratar sicarios para quitarle la vida a María Eugenia. Una cosa es el hate, que te pueden decir me gustás, no me gustás. Otra cosa es que se reúnen para pedir, juntar dinero para contratar un sicario. Esto está en las redes sociales. Hoy no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia”, contó Méndez.