Melody Luz mostró los comprometedores mensajes que le encontró a Alex Caniggia y causaron la separación: "Un asco"

Embed

“Y le dije a esta chica: ‘Gracias por contestarle ese día, porque yo me di cuenta de que tenía que salir de ahí’. Tarde, pero salí de ahí”, añadió Melody Luz.

Y se sinceró: “Creo que me comí un poco esa mentira que me vendió a mí y que gracias a mí lo vendió al mundo, de que era un padre de familia, de que respetaba a su familia. Eso de que me estaba respetando, de que yo era su mujer”.

“Entiendo que te pueden gustar otras personas, pero sentate y decímelo. Yo también estoy buenísima y puedo hacer lo que se me cante. Dame la libertad de hacerlo, por qué lo haces vos solo. Pero bueno, la mayoría de los hombres no tienen los huevos de sentarse en frente de su mujer y decirle la verdad. Él le escribió a todas, hasta a amigas mías, es un asco. Una muy famosa amiga mía”, detalló.

Y cerró mostrando uno de los escandalosos mensajes que Alex Caniggia le envió a una ex participante de su programa con fotos incluidas del conductor.

“Acá revisando mi celular, encontré una captura que me envió una señora que había ido a su programa cuando él conducía en El Trece. Me dijo: ‘Che, me habló este número, que era el número de él, y me pidió una foto de mis... y me envió dos fotos bombitas’. A una señora grande que había ido a su programa y yo embarazada de tres meses, ¿se puede ser tan asqueroso?", comentó indignada.

melody luz infama.jpg

Alex Caniggia le respondió a Melody Luz tras su feroz mensaje: "Me entero de.."

Luego de que Melody Luz hiciera un furioso descargo en las redes contra su ex y padre de su hija Venezia, Alex Caniggia, el influencer salió a responderle y aclaró cuál es su situación sentimental.

En sus historias de Instagram, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia compartió un video y sostuvo: “Buenas, buenas, gente. Recién me entero de que tengo nueva novia. Ya me inventan nueva novia".

"Gente, no tengo novia. No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón. Y ahí, me enamore totalmente", remarcó.

Por último, reiteró: "Así que gente no estoy en pareja. Quiero aclarar directamente. Saludos y que tengan un hermoso día”.

Cabe mencionar que recientemente el hermano de Charlotte Caniggia se mostró junto a Ivana Magalí Capialbi y despertó rumores de romance.