Mar Tarrés y su novio se fueron de viaje a Miami y terminaron internados: qué les pasó

Se anotó en el taller para adelgazar de Mar Tarrés y reveló lo peor: "No te..."

Una usuaria comentó que se anotó en el taller para adelgazar de Mar Tarrés y no fue lo que esperaba, le pidió a sus seguidoras que no tiren la plata como ella.

“No te ayuda a bajar de peso, es una Mier… me pensé que me iban a decir qué alimentos comer, que no comer, que me iban a motivar como indicaba el taller con profesionales, y no sé qué cosa”, comenzó diciendo.

“Sinceramente, no te motiva a nadie. Hay médicos profesionales que ‘supuestamente’ te van a ayudar a adelgazar pero no te ayudan en nada”, sumó la usuarios y reveló que los profesionales dan videos grabados.

“Se está llevando plata, se operó. Es muy cínica, es una sinvergüenza”, indicó enojada denunciando que Tarrés perdió los 45 kilos gracias a una operación, aunque no lo admita.

La usuaria contó que le terminaron ofreciendo atenderse con los profesionales que brinda el taller con descuentos, pero sin brindarle la información que fue a buscar a este lugar.

“Me parece injusto que se esté burlando de las personas con sobrepeso que nos cuesta bajar”, indicó la mujer que asegura que tiene muchos kilos más y estaba desesperada para poder bajarlos.