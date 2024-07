Se conoció el desesperante momento de Benito Fernández que lo pone al borde de la quiebra

Fue allí cuando el periodista detalló que el modisto "cerró un local, quedó otro, algunos denuncian que no les pagan. Quisimos hablar con Benito, con su hijo, con su gente de prensa, pero nadie contesta nada. Estamos hablando de un número uno de la moda".

Embed

Según el informe del programa, "parece ser que el diseñador estaría quebrado y no podría afrontar las indemnizaciones de sus empleadas, por eso estarían despidiendo solo de palabra, y cuando las personas se presentan a trabajar las quieren sacar. Se especula que estarían vaciando la empresa y declararse en quiebra para no pagar”.

Benito Fernández y Ángel de Brito - captura LAM.jpg

“A los empleados les dijeron que esto estaba complicado porque Benito estaba internado. Esta fue la primera explicación que les dieron. En las últimas horas, los vieron cenando”, agregó el informe.

En tanto, Yanina Latorre sumó información sobre la salud del diseñador: : “El lunes fue a comer con Sole Solaro, el martes tenía otra comida y se bajó. Dicen que la semana pasada estuvo un día internado”.

Embed

El tremendo gesto de Benito Fernández con una chica que perdió su vestido de 15

Hace exactamente dos años atrás, el destacado diseñador de modas Benito Fernández fue noticia por un gesto más que loable y digno de imitar por más de uno. Sucede que tras haberse enterado que una humilde adolescente cordobesa llamada Rosa se había quedado sin su vestido de 15 para festejar su cumpleaños precisamente el 7 de julio de 2022, no dudó en contactarse con su mamá Paola para ofrecerse a hacerle y regalarle el vestido a su hija.

La historia trascendió en una radio local, donde ante la desesperación familiar que con tanto esfuerzo habían venido organizando y pagando el esperado festejo, revelaron que ladrones desvalijaron la casa llevándose absolutamente todo, vestido incluido. La noticia trascendió de tal manera, en una suerte de cadena de favores, de manera que llegó a oídos del famoso modisto quien no dudó un instante en tenderle una mano. Así, se hizo cargo no sólo de la confección del vestido, sino también del viaje y la estadía en Buenos Aires de Rosa y su mamá Paola.

Benito Fernández con Rosa y Paola.jpg

Fue los primeros días de julio entonces cuando Rosa y Benito se encontraron para poner manos a la obra. “Cuando me llamaron no lo dudé. No hay nada peor que ver sufrir a un hijo. Soy padre y lo sé. Uno no importa, pero a los hijos uno siempre quiere protegerlos. Me conmovió la historia de Paola que es una mujer luchadora y de Rosa que es una persona muy sensible“, reveló el diseñador sobre su proceder.

En tanto, según confió Rosa a Infobae sobre su encuentro con Benito aseguró: “Fue hermoso conocerlo, nos lloramos todo, mejor dicho fui yo quien lloró todo, fue algo muy lindo. Sentí una emoción muy grande, él es el famoso que viste a las modelos y trabaja en la tele. Fue como un milagro y siempre le voy a estar agradecida a él y a Dios”.