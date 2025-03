El drama de una ex Cuestión de Peso: no tiene trabajo y vive en la calle

En una nota con Puro Show (El Trece), la ex Cuestión de Peso contó que se le dificulta encontrar algo estable. “Cuando voy me dicen es un trabajo fijo, peor después me dicen ‘vas a cobrar comisión’ y ‘vas a conseguir de tus clientes’. Quieren aprovecharse de que estoy en las redes para levantarles el negocio y yo necesito un trabajo fijo”, relató.

La joven precisó que duerme en el banco de una plaza y algunos vecinos la ayudan con sus pertenencias. “Dejé cosas en una casa, y otras en otra casa, en una de las cuales me cuidan a Venus, mi gatita”, agregó.

Natee afirmó que la situación que atraviesa la está llevando a una profunda depresión. “Tres veces por semana me agarran llantos que no puedo parar, como que exploto de angustia”, sentenció.

Tras su recuperación, Luisito de Cuestión de peso reveló detalles de la operación de colgajos

Luisito Zerda recibió el alta este jueves luego de la operación de colgajos que se realizó en el Hospital Posadas y en Cuestión de peso (El Trece) habló de su recuperación.

“Me apagué el martes y recién me desperté esta mañana”, comenzó diciendo Luis sobre la cirugía que fue más larga de lo que él esperaba. “Entré a las 8 al quirófano y salí como a las 17. Salió bien, gracias a Dios”, expresó.

Luego, detalló: “Los drenajes están todos en su lugar. Los médicos del Hospital Posadas se portaron de maravilla. Me dejaron una noche en terapia intermedia pero yo no estaba ni enterado de dónde estaba”.

Más adelante, Adrián Cormillot explicó sobre la operación de Zerda: “Luis está en el postoperatorio inmediato pero los controles los va a hacer en el Posadas. Él sigue medio sedado todavía".

"Tuvo todos los controles recién, tiene cuatro drenajes, que es algo común en este tipo de intervenciones. Mañana vuelve a control al Hospital Posadas y después vuelve a la clínica”, agregó el médico.