El profundo mensaje de Catalina de Gran Hermano 2024 sobre su salud: "Tengo un trastorno"

Algunos seguidores de Cata advirtieron que no debería haber reingresado a Gran Hermano, teniendo en cuenta que lucha contra un trastorno de alimentación.

En un video que compartió meses atrás, la médica habló abiertamente de su cuadro clínico y enfrentó a los haters por sus comentarios ofensivos.

"Aparezco por acá porque estoy cansada. En todas mis publicaciones, la mayor cantidad de comentaros dicen: 'hay que flaca', 'que feo', 'que anoréxica'", comenzó diciendo ese esa oportunidad.

"Sé cómo estoy o dejo de estar. Yo, como me habrán escuchado, y sino se los recuerdo, desde los 17 años que tengo un trastorno alimenticio, que le pueden llamar anorexia. Es algo grave, pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuese la nada misma", remarcó.

En esa ocasión, Cata pidió un "stop" ante tantos comentos ofensivos. "Si no les gustan mis fotos y van a comentar diciendo que estoy flaca y necesito ayuda.... no hace falta... ¡A mí ya me están ayudando!", cerró..

La curiosa actitud de Catalina Gorostidi que preocupó a todos por su salud a horas de volver a Gran Hermano

Anoche, Catalina Gorostidi entró a la presente edición de Gran Hermano (Telefe) en reemplazo de Furia, su rival en el reality anterior, quien luego de poco más de dos semanas en la casa de esta temporada abandonó el juego por la puerta giratoria.

Pero la pediatra llamó la atención de muchos por su preocupante conducta a la hora de cenar y muchos lo relacionaron inmediatamente con su salud.

Ya desde hace algunos meses, los fanáticos del programa habían señalado en las redes sociales la excesiva delgadez de la santafecina, por lo que ella salió a explicar que padecía un trastorno de la alimentación. Es por eso que todos pusieron el foco a la hora de comer en su primera noche en la casa.

Lo cierto es que Cata apenas probó solo dos bocados, devolvió el resto del contenido de su plato a la fuente y durante la película que vio junto a sus compañeros, no quiso comer pochoclos.

Así, los seguidores de Gran Hermano una vez más se expresaron a través de las redes y cuestionaron la decisión del producción al hacerla entrar al juego en esas condiciones, al tiempo que pidieron que la cuiden.

“Chicos sé que es pronto pero Catalina no comió nada de la comida y ahora mientras ve la peli toma mate” o “Voy a decir algo cancelable: Catalina no está apta psicológicamente ni anímicamente para estar ahí, pero bueno se ve que a GH le importan los números solamente”, fueron algunos de los muchos comentarios que pudieron leerse.