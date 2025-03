Ana Rosenfeld explicó por qué demandó a Yanina Latorre y si exige el monto que dijo: "Mi dignidad vale..."

"El año pasado le gané el juicio por calumnias e injurias porque me había difamado. Habló de mi persona de una manera espantosa y fue más allá del derecho a la información", comenzó la letrada.

"El juicio lo gané y pude demostrar en todas las instancias que todo lo que dijo y los abogados que salieron en televisión a decir lo mismo no estaban correctamente informados", continuó.

Y remarcó: "El próximo lunes al mediodía habrá una mediación donde pido que se retracte de las cosas que dijo de mí en los mismos medios que lo dijo. Tengo derecho".

Sobre el monto expuesto por la conductora, Ana Rosenfeld aclaró: "Yo nunca dije ninguna cifra, nunca se ventiló. Me acusó de cosas que no pasaron y demostré en la Justicia que era absolutamente falso".

"Se tiene que retractar, disculparse y en caso que no lo hiciera yo tengo el derecho de accionar por daños y perjuicios, de los cuales no ventilé el monto. Salió en los medios a hablar de mí y ni siquiera se contactó conmigo para saber si era verdad o mentira, no chequeó la información y la Justicia la condenó", remarcó Ana.

Consultada si daría marcha atrás en su reclamo económico ante un pedido de disculpas público de Yanina Latorre, Rosenfeld comentó: "Podría evaluar de no hacer un reclamo económico en caso de que pida las disculpas correspondientes en los mismos medios que habló de mí".

"A esta mujer hay que ponerle un límite, no piensa en la familia de los demás cuando dice las cosas que dice. Eran falsas denuncias que decía y lo pude corroborar en la Justicia", sentenció con firmeza.

Y recordó: "Me banqué dos años en silencio. Levantó la bandera de las falsas denuncias para hablar pestes de mi. Yo no necesito la plata, lo hago para demostrar a la gente que nunca bajé la cabeza".

"Ella le puso precio a mi honor, yo todavía no se lo puse, mi dignidad vale más. Estoy pidiendo que se retracte en todos los medios que me difamó. Quiero cuidar mi honor y dignidad y trabajo que vengo haciendo hace 50 años", concluyó firme Ana Rosenfeld.

Yanina Latorre reveló la millonaria cifra que le pide Ana Rosenfeld en una nueva demanda: "¡Vayan a laburar!"

Yanina Latorre contó la reciente carta documento que le llegó de Ana Rosenfeld y cuál es la millonaria suma de dinero que le exige luego de que la abogada le ganó el juicio penal por una suma de 25 mil pesos.

Ahora, la letrada va por otro reclamo en la parte civil y la conductora de Sálvese Quien Pueda, América TV, contó el millonario monto que exige.

"Hoy me llegó una nueva carta documento y les voy a decir lo que me piden, es tremendo", comenzó la conductora. "Es de Ana Rosenfeld que ya me ganó un juicio por 25 mil pesos y hoy me llegó otra", añadió.

Y explicó la exorbitante cifra que le solicita la abogada: "¿Saben cuánto me pide? Era un juicio penal el otro, ahora es un juicio civil, injurias. ¡500 mil dólares! ¡Vayan a laburar loco!".

"La que no ganó un juicio me pide 500 lucas porque yo conté, que lo escuché en un programa y tengo la fuente, algo que escuché a unas ex clientas. Como yo lo repetí, citándolo, no enjuicia a la clienta que lo dijo, a mí", explicó sobre el motivo de la demanda de Ana Rosenfeld.

Yanina Latorre siguió entre risas: "Me deben ver muy millonaria, no sé. Antes de darle 500 lucas a Rosenfeld le pido perdón de rodillas. Estoy podrida, todos los días me cae uno".

"Yo perdí el juicio penal porque la traté mal en Instagram, lo apelé en casación. Lo hago por el honor, no pagué las 25 lucas. Me queda un antecedente penal por el juicio, es viva Rosenfeld", finalizó la conductora sobre el nuevo conflicto legal que tiene con Ana Rosenfeld.