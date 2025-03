Por primera vez, Sebastián Ortega confesó cómo es su vida junto a Valentina Zenere: "Tenemos..."

Así, tras contar que espera ansioso el estreno de En el barro, el spin off de El Marginal, que pronto se podrá ver a través de Netflix y que ya tienen grabadas las dos primeras temporadas, Ortega se animó a hablar de su intimidad.

Embed

"Estoy muy bien, estoy muy contento", fue la inmediata respuesta de Sebastián cuando la cronista le hizo saber lo enamorado que se lo ve actualmente. Y sobre cómo comenzó la historia de amor entre ellos, reveló:"Ella estaba viviendo en España y cuando vino acá para el estreno de Nahir tuvimos una primera reunión y después empezamos a grabar, pasaron los meses y a medida que nos fuimos conociendo...", se fue dando todo naturalmente.

En tanto, entre risas nerviosas Sebastián Ortega admitió que ya están conviviendo, y sobre la diferencia de edad entre ellos, el productor señaló que muchas veces "tiene que ver con las personalidades". "Nos entendemos bien, nos complementamos y tenemos una relación muy linda", confesó sereno.

Por último, sobre cómo Valentina se lleva con sus hijos, una vez más el ex de Guillermina Valdes se mostró feliz. "Se lleva súper bien con mis tres hijos. Aparte me ayuda, me acercó muchísimo más a mis hijos. Creo que se armó una linda pareja", concluyó no sin antes anunciar que en materia de ficción "se vienen muchas cosas increíbles".

Sebastián Ortega y Valentina Zenere 2-captura Intrusos.jpg

Las vacaciones de Sebastián Ortega y Valentina Zenere en medio del escándalo por su ex pareja

En septiembre del año pasado, el director de televisión Sebastián Ortega y la actriz Valentina Zenere confirmaron su romance al mostrarse juntos de la mano en un importante evento de la noche porteña.

Sin embargo, una importante polémica se generó días después cuando Primicias Ya vio Sebastián a los besos y abrazos con su ex pareja, la modelo Carla Moure.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega 2.jpeg

"En esas fotos veo a una pareja, es una actitud de pareja. Si no me ponen el epígrafe, digo que es una pareja. Es un abrazo envolvente", fueron las palabras de Luis Ventura en A la Tarde (América) al reaccionar a las fotos publicadas por este medio.

Así las cosas, en medio del revuelo por aquel encuentro, Ortega y Valentina se mostraron muy enamorados y de vacaciones en Miami apenas unos días después, lo cual generó una sorpresa para sus seguidores.

La actriz y Sebastián se conocieron durante las grabaciones de En el Barro, el spin off de la serie El Marginal dirigida por los hermanos Ortega, donde Valentina será la protagonista.