Jey Mammon rompió el silencio con Jorge Rial y le habló a Lucas Benvenuto: "Le deseo de corazón..."

En el mismo canal, durante la emisión de Duro de Domar, pasaron un adelanto del reportaje en el que el denunciado, hace varias declaraciones que dejaron abiertos los interrogantes. “Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida”, fueron algunas de las cosas que dijo.

“No sé qué va a pasar con mi vida. Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere, que me acompañe. Y el que no, que se quede en el camino”, se escucha de su boca en el mencionado adelanto que cerró con un mensaje directo de Jey a Lucas: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

Fuerte testimonio sobre cómo se encuentra Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Está empastillado y..."

Desde que se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra, Jey Mammon prefirió el silencio. El humorista y conductor se resguardó en la intimidad de su departamento y no dio declaraciones.

Esta semana decidió grabar un video para compartir en sus redes y hacer su descargo. "Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante", expresó.

Este jueves en LAM (América TV), Jorge Rial reveló que el humorista le dio una nota, donde habló a fondo del caso. "Vi a un tipo con ganas de hablar. Contestó todo, le habló a la cámara, le habló a Lucas y hasta se enojó", resumió el periodista sobre la entrevista.

En el reportaje, Jey hace mención a cómo son sus días en medio de esta ola mediática. "Habla de su estado. Dice que está empastillado y está angustiado. Es una nota que se hizo sin abogado, sin amigos, sin condicionamientos", añadió.

Al finalizar, Rial comentó que también hubo un momento de tensión. "Me encontré con una nota muy fuerte. Con un Jey con ganas de hablar. Tuvimos momentos tensos y me pasó algunas facturas", cerró.