Polémica declaración de Sofía Gala al recordar su relación a los 15 años con un hombre de 40: "No lo sentí como un abuso"

Y en las últimas horas, la hija de Moria Casán se refirió a quienes recordaron aquellos videos televisivos donde ella misma contaba que estaba saliendo con un hombre muchísimo mayor, siendo ella aún menor de edad.

"Yo no lo sentí como un abuso, es verdad y sino no lo hubiera dicho", dijo Sofía Gala en defensa a la desaprobación general que recibe una relación de este tipo.

En la entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Sofía Gala se pronunció sobre el precio de decir lo que piensa: "No soy una persona que pueda dejar de decir lo que siente, prefiero las consecuencias siempre", indicó.

“Todos pagamos un costo por decir lo que pensamos y lo que nos pasa, y cuando lo decís quedás afuera de un montón de cosas, quedás catalogado de una determinada manera, y seguramente pago mucho más de lo que no veo”, aseguró.

moria y sofía gala.JPG Sofía Gala Castiglione y su madre, Moria Casán, posan compinches frente a la imagen del fil Franklin historia de un billete.

Sofía Gala, contundente sobre su exposición mediática: “Muchos no sueltan ese lado amarillo"

También Sofía reflexionó sobre aquellos años: “El lado mediático de las cosas siempre va a estar más allá de todo lo que yo pueda hacer”, aseguró la actriz que se lució en la serie El Reino.

“No importa si gano premios, si soy actriz, si hago una carrera, porque siempre hay personas que siguen agarradas a la nena de 13 que se sentaba en el sillón de Susana”, contó.

“Muchos no sueltan ese lado amarillo, ese lado mediático, donde solo es importante con qué novio salí, si me llevo bien con mi mamá, pero bueno, no me pasa solamente a mí, le pasa a mucha gente”, cerró.