Tani, el hijo de Alberto Fernández, confesó su secreto más cruel y causó conmoción: "Había muerto"

“Las mejores fake news que leí fueron que me había comprado un Ferrari, que había ido montada a la Casa Rosada en plena cuarentena", recordó el joven de casi 30 años. Al tiempo que agregó despreocupado: "Mi preferida fue cuando me mataron, que yo había muerto. Esa fue increíble y esa me cagué de risa encima”.

Al mismo tiempo, Estanislao Fernández aseguró que por entonces no estaba listo para hacerle frente a semejante exposición mediática y confesó: “Fue un momento difícil de mi vida y además yo creo que también, en 2019, que fue cuando pasó todo esto, no se hablaba mucho del drag”.

En tanto, también mencionó que muchos seguidores, e incluso hasta su madre, llegaron a pensar que ser drag es el equivalente a ser trans o a prostituirse; así como que dejó en claro: “Hoy trabajo como diseñador gráfico y como community manager de una marca. Yo trabajo desde los 17 años, de lunes a lunes”, dejando en claro que el dragueo es sólo una afición.

Dyhzy es el nombre con el que Estanislao, el hijo mayor del polémico expresidente Alberto Fernández, se presenta en las redes sociales.

Desde hace años, a través de su cuenta de Instagram muestra su costado drag queen y cosplayer, así como en agosto pasado compartió su impactante cambio físico, lo que lo volvió tendencia en cuestión de minutos.

Para mostrar los resultados de los años de entrenamiento que viene ejercitando en el gimnasio, Dyhzy subió una serie de fotografías donde puede verse su trabajado y musculoso cuerpo.

“Bueno, bueno”, “¿Qué te pasa?”, “Quién pudiera ser esa musculosa”, “Qué curvas”, “Pasá la rutina”, “Amiga, ese pechito por favor”, “Te calmás”, “Fuaaaa” y “Hermoso”, fueron así algunos de los comentarios que pueden leerse en su posteo de Instagram.

Lo cierto es que su cambio físico es importante, dado que aumentó sus bíceps de manera notoria, de la misma manera que sus pectorales y su espalda, lo que demuestra las horas que pasa a diario en el gimnasio.