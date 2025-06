La palabra de Flor de la V tras la feroz interna con Laurita Fernández: "Fuimos..."

"¿No fue censura?", le preguntó el periodista. "No, no sé si no fue censura. Quizás hay algo que yo no sé", remarcó la presentadora.

Pepe Ochoa contó el conflicto oculto entre Laurita Fernández y Flor de la V

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), expuso una fuerte disputa interna entre dos ciclos que se emiten por la pantalla de El Nueve: Bienvenidos a ganar, liderado por Laurita Fernández, y Los profesionales de siempre, conducido por Flor de la V.

"Esto viene desde hace un tiempo", aseguró el panelista Pepe Ochoa. Según relató, durante varios días en el programa de Flor se había promocionado un tema que finalmente nunca salió al aire. “Tenía que ver con Laurita, su amante y una situación que a todo el mundo se le escapó pero a LAM no”, contó.

"Después de que contara que Emi Toper era el amante de Laurita Fernández, ella -ni lerda ni perezosa- lo invita a ver su obra. Resulta que Peluca (Brusca) se entera de todo esto", continuó Pepe. Ante esto, De Brito quiso saber: "¿Y qué tiene que ver Flor de la V en todo esto?". A lo que Ochoa respondió: "A raíz de ese hecho, Peluca raja a Emi Toper, quien trabajaba en el programa de Laurita".

Además, agregó un dato clave: "Los profesionales de siempre tenían el dato de que Emi Toper iba a ver a Laurita y mandaron la cámara. Milena, la cronista de ese programa, le hace nota a Emi Toper y a Laurita".

"Entonces, Peluca llama a las autoridades de El Nueve y les dice que tienen prohibido hacer ese tema. La nota de Laurita y Emi no vio la luz", concluyó el periodista, dejando en evidencia la tensión detrás de cámaras.