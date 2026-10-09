Trascendió cuánto habría cobrado Wanda Nara por Mauro Icardi en los últimos 10 años

La Justicia de Milán finalmente dictó el jueves la sentencia de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes estuvieron más de diez años casados y se separaron en medio de un enorme escándalo.
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Tras la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia, en DDM profundizaron en el aspecto económico de la expareja durante el matrimonio.
La Justicia de Milán finalmente dictó el jueves la sentencia de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes estuvieron más de diez años casados y se separaron en medio de un enorme escándalo.
El futbolista compartió con alegría la noticia que le llegó desde Italia con la resolución de la Justicia de ese país con los puntos más importantes del divorcio.
En ese sentido, en el programa DDM (América Tv) se profundizó acerca del aspecto económico de la expareja en el tiempo que estuvieron juntos con reveladores datos.
Martín Candalaft detalló los ingresos atribuidos por la Justicia italiana a una empresa de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) entre los años 2014 y 2024.
El periodista se metió en este aspecto con asombro ya que Wanda seguiría recibiendo dinero de Icardi. "No sé si lo sabíamos", adelantó.
En ese sentido, remarcó que según el Tribunal que determinó el divorcio, la empresa World Marketing Football percibe ingresos derivados de los derechos de imagen del futbolista.
"O sea, evidenemente hay algunos contratos de Icardi que están vigentes y que fueron firmados por la empresa de Wanda, por lo tanto ella cobra divivendos de la imagen de Icardi", analizó Candalaft.
En el ciclo que conduce Mariana Fabbiani se indicó cuánto dinero habría recibido una empresa vinculada a la mediática por los derechos de imagen del futbolista y se remarcó que pese a estar separados hace tiempo todavía existirían contratos comerciales que le generan ingresos.
"Hay algunos contratos de Icardi que están vigentes y que están firmados por la empresa de Wanda. Ella cobra dividendos de la imagen de Icardi", aseguró el periodista.
La sentencia del Tribunal de Milán también alude a los bienes y a los ingresos propios de Wanda Nara, según leyó al aire el periodista Martín Candalaft.
"El documento señala que Wanda tiene ingresos propios e Icardi reconoció que tiene tres departamentos en Argentina, dos son alquilados por Wanda y el tercero es utilizado por la familia para vacaciones", detalló.
Y remarcó el importante monto que habría recibido esa empresa en una década: "4.400.000 de euros es el dinero que la empresa WMF cobró entre el 2014 y 2024 por derechos de imagen, patrocinios y el acuerdo comercial de Icardi con la marca de la pipa", indicó.
"266 mil euros es la transferencia que hizo la marca de la pipa el 16 de febrero de 2024 a WMF, o sea que le pagó directamente a la empresa de Wanda", observó sobre una transferencia puntual.
Candalfaft además remarcó desconoce qué porcentaje de esos contratos le entrega la mediática a su ex en caso de corresponder: "Esto lo desconocíamos que no sé de esa plata cuánto le da Wanda a Icardi", concluyó.