Mauro Icardi anunció su divorcio de Wanda Nara y celebró con una frase contundente: "Hay motivos para..."

Qué dijo Mauro Icardi sobre los pedidos económicos de Wanda Nara

Uno de los puntos centrales de la publicación estuvo relacionado con la carrera profesional de Wanda durante el matrimonio. Según relató Icardi, el tribunal no consideró probado que la conductora hubiera sacrificado su actividad laboral por la vida familiar.

“El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, escribió.

Para respaldar esa afirmación, incluyó un fragmento en italiano que presentó como parte de la sentencia. En ese pasaje se sostiene que no se habría probado el sacrificio profesional alegado y se vincula la notoriedad de Nara en Italia con su matrimonio con el futbolista.

Icardi también aseguró que la resolución dispuso que Wanda le reintegre dos tercios de las costas del juicio.

“Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024”, manifestó. Y explicó por qué había elegido tramitar el divorcio en Italia: “Que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”.

El reclamo por inmuebles que, según Icardi, continúa en Milán

Aunque anunció la disolución del matrimonio, el jugador aclaró que sigue abierto otro proceso judicial vinculado con su patrimonio.

“La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Ese reclamo sigue su curso”, detalló.

Asimismo, sostuvo que el rechazo de la pensión compensatoria se basó en la evaluación de todos los requisitos necesarios para reconocerla y no únicamente en los bienes que, según su publicación, recibió Wanda.

El comunicado terminó con una frase que marcó el tono de su anuncio: “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”. Debajo, junto a un emoji de copas, agregó: “Hay motivos para brindar”.