Trascendió el nombre del "candidatazo" que Pampita se perdió por Martín Pepa

La panelista no escatimó en elogios para describir al hombre en cuestión: "Ese era un candidatazo en todo sentido, se lo perdió, un tipo recontra mega regio, es buena persona, no es fiestero, tiene la edad que a ella le gusta, tiene hijos, todo cerraba". Incluso sumó una anécdota llamativa: "Es más, conozco a una famosa que me dijo ‘ay, qué bueno sería engancharme a este’".