Qué dice el fallo judicial que le dio la espalda a Mariana Nannis en su grave denuncia contra Claudio Caniggia

En su denuncia, que fue ampliada el 6 de junio pasado, Nannis ponía de manifiesta su preocupación por el paradero de su expareja, temiendo por seguridad personal, sobre todo ante la posibilidad de que el Pájaro se le apareciese en su domicilio en España.

“Temo por mi vida”, denunció Mariana Nannis y aseguró que Caniggia conocía perfectamente su dirección. No obstante ello, luego de analizar todos los elementos del caso, la Justicia se expidió concluyendo que aquel viaje no había violado ninguna medida judicial.

En su declaración, Claudio Caniggia explicó que al tratarse de una salida con regreso durante la misma jornada no consideró que estuviese incumpliendo la disposición legal. Luego de escuchar su descargo, el juzgado dictó su sobreseimiento y desestimó la denuncia de Nannis por desobediencia.

“Esta es una de las tantas denuncias falsas que me ha hecho mi exmujer luego de haberme pedido el divorcio. Es un ataque y difamación constante para ensuciar mi imagen“, afirmó entonces Claudio Paul Caniggia. Y disparó: "Esto lo hace para obtener un beneficio en el proceso de divorcio. Si estudian su perfil, se la pasa discriminando a las mujeres. Hace unos años difamó a quien es hoy mi novia", en clara referencia a su actual novia Sofía Bonelli.

Claro que a pesar del cierre de esta causa, la batalla judicial entre ambos continúa, ya que la primera denuncia de Mariana Nannis contra su exmarido es por abuso sexual, que todavía no llegó a juicio y aún no tiene fecha definida; así como también existen otros reclamos referidos a la separación de bienes y denuncias cruzadas por extorsión y difamación.

Claudio Caniggia y Mariana Nannis - captura DDM

Tras mucho tiempo habló Gonzalo Nannis y apuntó sin filtro contra Mariana, su hermana: "No le da..."

En medio del renovado protagonismo mediático de Mariana Nannis, recientemente su hermano Gonzalo rompió el silencio y habló sin filtros sobre la profunda distancia que los separa desde hace años. En diálogo con LAM (América TV), expuso los motivos del conflicto familiar, marcado principalmente por desacuerdos económicos vinculados a una sucesión.

“La pelea viene desde hace 25 años, pero lo de la sucesión sí me molestó. Tardó ocho meses y medio en presentarse, me hizo perder tiempo. Para que no tenga nada, quiere que yo no tenga nada. Y ella sabe que la voy a ir a buscar para que me lo explique”, disparó Gonzalo el pasado 4 de julio, dejando en claro que la relación con Mariana está completamente rota.

Además, reveló que desde noviembre de 2023 ya no mantienen ningún tipo de contacto. “Siempre quilombo, pero tranquilo. Desde noviembre no me hablo más con ella, ni pienso hacerlo”, dijo contundente.

En otro tramo de la entrevista, Gonzalo apuntó directamente a la situación económica de su hermana, sugiriendo que enfrenta serios problemas financieros: “De ahorros no creo que viva. Cuando se separó, cobró un dinero importante. Después de la pandemia se fue a vivir a uno de los dos departamentos que tenía en Miami, y me dijeron que a los diez meses ya no tenía un peso. Se la patinó toda. Es compradora compulsiva”.

Según su testimonio, Mariana poseía dos propiedades en Miami, una de las cuales valía alrededor de 450 mil dólares, y el total del patrimonio rondaba los dos millones. Sin embargo, explicó que tuvo que vender una para saldar la deuda del otro inmueble. “No le da la cabeza. Esa fue la gran discusión que tuvo con Claudio (Caniggia). Si querés seguir gastando 50 mil dólares por mes en boludeces, alguien en algún momento te va a poner un límite”, lanzó, dejando entrever que los conflictos económicos también influyeron en la ruptura con el exfutbolista.

Así, Gonzalo Nannis reapareció en escena dejando expuestas no solo las tensiones familiares, sino también los detalles de un vínculo desgastado por años de disputas económicas sin resolución.