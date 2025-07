Georgina Barbarossa sorprendió con su actitud hacia Nazarena Vélez y cuestionó fuerte a Evelyn Von Brocke

“Trabajó como una bestia para pagar las deudas porque ya sabemos todos lo que pasó con Fabián (Rodríguez), que fue una tristeza para Nazarena y para todos los que queríamos muchísimo a Nazarena, a toda la familia, y a todos los que queríamos muchísimo a Fabián”, siguió la animadora.

Y cerró firme: “Entonces, hacer esto después de 10, 12 años, me parece de cuarta, porque Nazarena es una persona honesta, no le ve un peso a nadie y me consta, ¿ok?”.

Embed

El terrible cruce entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke

Evelyn Von Brocke acusó a Nazarena Vélez de mantener una deuda pendiente vinculada a la época de la obra Los Grimaldi que derivó en una fuerte discusión al aire con gritos y duros reproches.

"Fijate en los emails donde reconocen que existe todavía la deuda. No es solamente un pago, un recibo, sino que iba dividiendo", le dijo la periodista a la actriz.

"Bueno, pero si vos le ponés a la Asociación Argentina de Actores que te deben cuatro programas, obviamente que te van a decir 'bueno, vamos a averiguar cuáles son los cuatro programas', le contestó Nazarena.

A lo que Evelyn insistió: "Lo escriben ellos. Lo que están mostrando es el primer pago y después no recibí ningún otro pago. Ellos reconocen otros pagos más que dicen hasta el día de hoy que no saben qué pasó ni dónde está la plata".

Ahí, Nazaerna Vélez le reprochó: "Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tené un poco más de empatía por la gente. Porque fuiste muy mala mina, te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. No me lo merecía. Me parecés de verdad mala leche".

Von Brocke no se quedó callada: "A mí también me parecés mala leche. Vos deberías también haber tenido la empatía de que una persona...". Y Nazarena se sacó a los gritos: "Pero chupame las tetas, pelotu.. No te das cuenta de que mi marido se había suicidado y estaba rota. ¿No te das cuenta?".

"¿Vos querés que yo vaya otra vez a pagar algo que ya había pagado? ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? ¿Que yo tenga empatía con vos? ¿Que yo tenga empatía con vos, de verdad? ¿Por dos bolos de mierda?", siguió la angelita quebrada en llanto.

"Este golpe bajo lo voy a dejar de tu lado. Mirá, hagamos una cosa, Naza, regalémoslo, lo donamos a la ley 14.346 de los perros y se terminó, porque la verdad en esos términos no se puede hablar", finalizó Evelyn desde el teléfono.