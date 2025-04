Yanina Latorre fue implacable con Viviana Canosa por su cambio de actitud con la denuncia que hizo

Luego planteó: “Viviana Canosa fue y denunció pero no hay ni víctimas ni pruebas hasta ahora. Acá hay dos caminos, ella tiene algo y lo va a mostrar o en realidad no tiene nada más que esos cuentos y se comió una opereta”.

“Yo creo que Viviana se pasó diez pueblos y mezcló todo. Ella es verdad que debería tener cuento de la red de trata, ella cuando hace el discurso de que le interesa encontrar culpables de la pedofilia, defender a la victima, está buenísimo, pero no lo podes linkear con gente famosa sin pruebas. Es re irresponsable”, sostuvo.

Además, remarcó: “Vos escuchas su discurso sin pensar de dónde viene y qué está Lizy, Flor Peña en el medio y demás, la verdad que denunciar la trata es un tema difícil. Pero yo cuando la escucho hablar digo, o la operaron para desviar el foco de algo gordo…yo creo que a ella le deben haber contado algo, creyó, fue, y lo denunció”.

“Ella me dice 'en este país maravilloso decir la verdad es pecado'. No, hay verdades que en la tele se cuentan enteras, no a medias. No entiendo que le pasó, para mí no tiene más nada y se fue de mambo”, agregó.

Finalmente, reaccionó a su último descargo en televisión y aseguró: “Este show que se armó, ella dejó que crezca y crezca, porque a cada uno que no estuvo de acuerdo con ella los trato de gorda, pelado, estupideces, contesta con fundamentos. La quiero y es amiga pero no puedo bancar esto, llora por una pijamada".

"Ahora se está poniendo en victima, y lo que yo le quiero decir es que con todo el amor del mundo, tráenos una victima, porque estás llorando en la tele, denunciaste, te dejaste grabar, diste notas…Si metió gente famosa tiene que dar una explicación más porque esa gente tiene vida pública. Lizy Tagliani está adoptando un pibe", opinó.

La angustia de Viviana Canosa al contar que tiene custodia y botón antipánico

La conductora Viviana Canosa hizo un fuerte descargo este viernes en su programa y se mostró muy angustiada al revelar que tiene custodia policial y le entregarán un botón antipático en los próximos días.

Lo cierto es que luego de la denuncia que presentó en Comodoro Py, la periodista contó el encuentro que tuvo la con la policía en su casa, y que fue ahí donde le propusieron tomar dichas medidas.

"Cuando llegué había una mujer policía en la puerta de mi casa. Ella me tiró la mano y yo le di un beso, porque para mí era una mina que me estaba cuidando. Me dijo ‘en un rato van a venir a su casa para hacerle unas preguntas", comentó.

Luego, explicó que la oficial le hizo firmar unos papeles y continuó: "Firmé, no sé qué firmé. Firmé que me cuiden… me preguntaron si quería un botón antipánico. Dije que sí, me lo van a dar el lunes. Imagínense en qué me beneficia esto".

A raíz de estas medidas, que causaron una gran preocupación en la conductora, Viviana aseguró que sería el último programa en el cual hablaría acerca de la causa.