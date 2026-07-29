Ian Lucas y su romántico detalle con Renata Mónaco para festejar una fecha muy especial

Cabe recordar que el romance fue confirmado oficialmente hace aproximadamente un mes, cuando Ian Lucas se encontraba en Estados Unidos participando de Por el mundo mundial, el ciclo de Telefe conducido por Marley, mientras realizaba la cobertura del Mundial 2026.

La presentación pública de la pareja ocurrió luego del partido de la Selección argentina frente a Jordania. En aquella oportunidad, ambos se mostraron juntos junto a Milenka Wiebe, la hija de Marley, quien terminó teniendo un rol especial en ese momento al ser considerada una especie de "madrina" de la relación.

Si bien la confirmación llegó recién en ese momento, todo indicaría que el vínculo entre Ian Lucas y Renata Mónaco había comenzado tiempo antes. Sin embargo, la pareja decidió mantener su historia en privado y alejada de la exposición mediática hasta estar preparada para compartirla públicamente.

Tras la reciente demostración de amor del influencer, Renata Mónaco también replicó la publicación en sus redes sociales para sus casi 43 mil seguidores. Además, sumó otra imagen de ambos durante su estadía en Estados Unidos, en una de las jornadas en las que acompañaron a la Selección argentina en el Mundial 2026, junto a un nuevo mensaje romántico: "Te amo".

Quién fue el encargado de confirmar y dar a conocer el rostro de la novia de Ian Lucas

Marley e Ian Lucas fueron dos de los grandes protagonistas de la cobertura del Mundial 2026 con Por el mundo mundial por Telefe, donde combinaron actualidad, diversión y las situaciones inesperadas que suelen aparecer durante una competencia de semejante magnitud. A través de sus distintos recorridos por las ciudades mundialistas, los encuentros con fanáticos y las notas cargadas de humor, ambos lograron captar la atención de la audiencia.

En medio de ese viaje, Ian Lucas además quedó en el centro de la escena por un motivo que fue más allá del fútbol. En junio, el influencer había confirmado públicamente su relación con Renata Mónaco, un vínculo que generó gran repercusión entre sus seguidores y rápidamente se volvió uno de los temas más comentados en redes sociales.

Y fue durante una de las emisiones que se produjo un divertido episodio cuando Marley quiso entrar a la habitación de su compañero y el joven intentó impedirlo. "Mi dormitorio no se puede mostrar", expresó entre risas, intentando mantener la privacidad del lugar. Sin embargo, el conductor consiguió ingresar y allí descubrió la presencia de Renata, provocando una inesperada escena.

Sorprendido por el encuentro, Marley aprovechó la oportunidad para consultar sobre el romance, mientras Ian Lucas, algo avergonzado y entre risas, intentaba evitar la situación. "¿Quién está? ¿La novia?", preguntó el conductor. Luego, al verla, sumó: "Bienvenida, Renata". La influencer respondió cordialmente: "Hola, ¿qué tal?". Ante el momento incómodo para su compañero, Ian decidió cerrar la charla: "Dale, dale, chau".

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Marley continuó con sus preguntas y la elogió: "Hermosa, Renata. ¿De dónde sos?". Finalmente, el conductor remarcó la curiosidad que despertó la pareja y aseguró: "Todo el mundo quiere saber de este romance, quiere más detalles".