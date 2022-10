Zaira Nara y Paula Chaves se encontraron después de la pelea, y la foto lo dice todo

"Pau le dijo que le de para adelante y que use a Facundo para celar a Jakob. Al final, Zaira se separa de Von Plessen y le deja en claro a Paula que todo seguía viento en popa con Pieres", aseguró la panelista, y sumó "Ahí fue cuando ella se calentó, porque no le veía mucha fe a esa relación. Chaves le dijo: ‘Me rompe las pelotas que salgas con un ex mío’”.

Según continuó Paula Varela, “Nara se sacó, le dijo: ‘Ay, bueno gordita, lo siento. Vos me dijiste que sí y yo avancé. Esto no se frena más, esto continúa’”.

Hace apenas un día, Zaira y Paula se encontraron en un evento, y quien quedó involucrada en el medio fue Luli Fernández, que se sacó la foto con las ¿ex? amigas, y la tensión era obvia.

“A mí me llama la atención porque Zaira es amiga de Paula y Facundo Pieres salió con ella hace más de 13 años, cuando ni eran amigas ellas. Paula está feliz aparte con Pedro Alfonso, entonces no puedo entender que se caliente así”, opinó Luli.

El motivo por el que Paula Chaves se enojó con Zaira Nara

Tras separarse de Jakob Von Plessen, con el que estuvo 7 años y tiene dos hijos, la modelo empezó a entablar un vínculo con el polista Facundo Pieres, que hace muchos años fue novio de Paula.

“Paula le dijo 'no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”, reveló Rodrigo Lussich al respecto sobre la categórica frase que utilizó para ponerle los puntos a su amiga.

Paula y Facundo estuvieron de novios casi un año en 2009, un poco antes de comenzar su romance con su marido Pedro Alfonso. Compartieron unos viajes, pero el romance no llegó a buen puerto y se separaron.

Entre ellos quedó todo bien, pero pese a que Paula está en otro vínculo hace años, no está feliz con que Zaira esté con él.