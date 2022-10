Quién es el nuevo novio de Zaira Nara que provocó una pelea con Paula Chaves

Zaira Nara Polito Pieres Paula Chaves.jpg Zaira Nara y su nueva relación con Polito Pieres la habría distanciado de Paula Chaves, ex del polista y amiga de la morocha.

Sabiendo que Pieres es ex de Chaves, la morocha buscó primero el ok de su amiga. Y “La respuesta de ella fue ‘amiga, no pasa nada. Ya pasó tiempo y es más, dale celos con él a Jakob’” detalló la periodista.

Al tiempo que agregó que “Zaira sintió que Paula le dio el ok, [y eso] le abrió las puertas. Lo que nadie se esperaba era que su vínculo con Facundo Pieres siguiera, porque ella aún estaba enamorada de Von Plessen. Ahí es cuando Paula se molestó”.

“Cuando Zaira le contó a Chaves que seguía charlando con el polista y que todo va viento en popa, Paula se enojó. Todos pensaban que no se iba a separar de Jakob y es verdad, Zaira peleó mucho por la relación y por su familia”, concluyó la panelista del Trece dando por hecho y confirmado el romance entre Zaira Nara y Polito Pieres.

Zaira Nara anunció su separación de Jakob Von Plessen con un profundo mensaje

A través de su cuenta de Instragram y a través de un conmovedor posteo, Zaira Nara sorprendió a fines de septiembre pasado al anunciar su separación de su marido Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos Malaika y Viggo.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la hermana de Wanda Nara en un comunicado que publicó hace pocos minutos.

zaira nara mensaje separación.jpg

Los rumores de crisis habían comenzado en mayo pasado, con versiones de infidelidad del empresario turístico, pero Zaira hizo caso omiso de las sospechas. "No estaba separada, pero hubo un temblequeo, que se yo”, reconoció en aquella ocasión, en una entrevista con LAM.

En aquel momento, la modelo le había comentado a través de un mensaje a Pía Shaw: "Somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nadie’”.

En julio, la pareja se amigó aunque no había blanqueado la separación, con un viaje romántico y dulces posteos en la cuenta de ambos.