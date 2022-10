Después de muchos años ¡Se supo con quién le fue infiel Zaira Nara a Pico Mónaco!

zaira pico y jakob.jpg Zaira Nara, Pico Mónaco y Jakob Von Plessen.

“Hay unos datos que vi cuando estuve investigando sobre la relación. Me di cuenta de que hay algunas cosas que no están tan claras, están como flojos de papeles en esta relación", explicó Iglesias sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen. "¿Se acuerdan ese meme en el que Zaira y Wanda se miran? Bueno, ese día Zaira le pregunta a Wanda si alguna vez fue infiel. Y ahí Wanda la mira como diciendo 'vos también'. Esto fue porque Zaira le fue infiel a Pico con Jakob", disparó sin filtro la angelita tirando tremenda bomba.

Asimismo, detalló: "La historia oficial dice que ellos se conocieron por chat, que los presentó una amiga. Y que durante seis meses chatean y finalmente se encuentran en la casa de él por primera vez. Bueno, no. No fue así porque Jakob y Pico casi coinciden". Y describió el momento de la teórica superposición de hombres de Zaira: "Fue cuando Zaira hizo temporada en Carlos Paz. Primero fue Pico a verla. Todo lindo, bravo. Pero 15 días después aparece Jakob también a verla, en primera fila. Él cae con la boina y todos lo miran. Bueno, en ese momento ya era el novio de Zaira".

Tras su separación, Zaira Nara tiene un famoso ex futbolista como pretendiente

Hace unas pocas semanas y tras varios meses de rumores de crisis, Zaira Nara finalmente confirmó su separación de Jakob Von Plessen, con quien tiene dos hijos, Viggo y Malaika, a través de una historia de Instagram.

Lo cierto es que desde la virtualidad, la especialista en redes Juariu detectó un like que le dio un famoso ex jugador de la selección argentina a Zaira desde Instagram, justo días después de que se confirmó su soltería y que él también se separó hace poco tiempo.

zaira pocho.jpg Pocho Lavezzi un posible nuevo candidato de la recién separada Zaira Nara.

Se trata del ex futbolista Ezequiel Pocho Lavezzi, quien tuvo una destacada carrera en importantes clubes del mundo tras explotar en San Lorenzo.

De esta manera, Juariu -muy atenta a estas cuestiones virtuales- descubrió que le dio like el Pocho Lavezzi, recién separado de la modelo Natalia Borges. "El que no pierde tiempo es el likeador serial", escribió la influencer y lo mandó al frente al ex futbolista.