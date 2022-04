10 medidas para recuperar a las PyMES en Argentina 

Las PyMES no crecen y no se desarrollan en Argentina. Se inmortalizan en la decadencia de fundirse y volver a intentarlo. Hasta que se cansan y ya no pueden. Se les promete en campaña y se les incumple en la gestión. Se les plantean proyectos que no solo nunca llegan a recinto sino que se sancionan los que las perjudican. Cada vez son menos las medianas empresas, cada vez menos la pequeñas y muchas las micro que intentan sin poder llegar a ser pequeñas y medianas. El Estado está ahí presente con leyes que detienen su crecimiento.