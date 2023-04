Charly Alberti y la historia de la cerveza sustentable que creó el ex Soda Stereo

"Para mí, 27 es un proyecto que hoy comienza con una cerveza y no sé a dónde me puede llevar. La curiosidad que tengo me lleva a descubrimientos en diferentes áreas", explicó.

"Quería crear una marca que me permitiese tener flexibilidad en varias áreas y que pudiese ser internacional", resaltó el emprendedor.

Charly Alberti y su experiencia como emprendedor

"Tengo una historia de emprendedurismo bastante larga porque primero me metí en el mundo de la tecnología, después estuvo en el ambientalismo, tuve mi sello discográfico y revistas; fui pionero en Internet y fui embajador en las Naciones Unidas", describió Alberti, dentro de su historial.

"Siempre he tenido grandes proyectos y exitosos. Lo primero es tener curiosidad porque es lo que te va sacar de la zona de confort", enfatizó.

"Hay que ser constante e ir para adelante. 27 me llevó un proceso de diez años para lograr el líquido ideal. Las cosas tienen su tiempo y eso hay que verlo. Perseguir las cosas es fundamental", expresó en ese sentido.

"Se debe tener la capacidad de aprender de los errores. Swatch me robó la idea del 'Internet Time'. Eso me dejó devastado al principio pero con el tiempo me di cuenta de que compré experiencia cara. Noté que esto no me pasa más", ejemplificó el empresario.

Y puntualizó: "Si no fracasás, no avanzás. El fracaso es parte fundamental del éxito. Siempre tenés temor a que las cosas salgan mal. Ningún proyecto serio tarda menos de tres años. Si pasa en menos tiempo empezá a dudar".

"Hay que ir, emprender y hacer. Si no te sale, tenés que entender si es el fin de ese proyecto o lo tenés que guardar, como me pasó con el proyecto de la cerveza", admitió.

Innovando en el mundo de la cerveza

"Mi posición de ahora en más es proteger la historia de Soda Stereo, pero mi gran proyecto hoy en día es 27. Este negocio es como vender un disco, porque producís un producto, lo vendés y lo distribuís internacionalmente. La cerveza y la música te acompañan a todos lados", graficó Alberti.

"La idea de 27 es tener una cerveza de ciudad pero con amor a la naturaleza. Valoramos nuestras fuentes de materia prima y nuestro proyecto aprecia la protección del medio ambiente; por eso somos la primera cerveza hecha con agricultura regenerativa a gran escala mundial", manifestó el emprendedor.

Y reflejó: "El proyecto también tiene la idea de darle espacios a nuevos artistas como músicos, fotógrafos y diseñadores".

"27 nace en Argentina de la mano de Quilmes, que a su vez forma parte de AB InBev, el conglomerado de cervezas más grande del mundo. Ellos fabrican una de cada cuatro cervezas del planeta con cebada argentina", destacó.

"Siempre tuve muy buena relación con Quilmes porque mi empresa de tecnología fue la primera que hizo una página de Internet para ellos. En ellos encontré el socio ideal para sacar adelante el concepto principal de 27", reconoció el músico.

"Gracias al parque eólico que tienen en Córdoba, hoy el 100 por ciento de la electricidad de todo lo que produce la empresa es en energías renovables", exclamó.

Y agregó: "En línea con esto, el agua de la planta de 27 se recicla 100 por ciento y aprovechamos el lodo donde va esa agua, junto con todos sus nutrientes, como fertilizante de tierra".

Haciendo la diferencia

"A nivel planetario existe actualmente un tema fundamental que es la regeneración de los campos. Lo que necesitamos es bajar las emisiones de carbono y recapturar el carbono que tenemos en la atmósfera para que la temperatura no siga subiendo", aclaró Alberti.

Sobre el modelo de negocios del emprendimiento, puntualizó: "27 se encarga de iniciar el proceso de regeneración de la cebada. A los productores interesados en el proyecto les aseguramos la compra total de lo que cosechan durante 10 años, para que trabajen tranquilos y evitando así que haya monocultivos, los cuales destruyen la tierra".

"Los productores tienen garantizado que van a vender todo lo que producen y que van a obtener una ganancia, porque nosotros le pagamos la diferencia que pueden llegar a tener con alguien que produce con dos máquinas y glifosato, un método que es más barato", ilustró.

Al respecto, el empresario aseveró: "El objetivo final es que una de cada cuatro cervezas que se consumen en el mundo van a estar hechas con agricultura regenerativa".

"El éxito de la marca es total y países como México, Chile y Paraguay están esperando la estabilización de la fórmula para producir más y adquirir el producto con la tecnología correspondiente".