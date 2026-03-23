Luis Ventura reveló detalles inéditos de sus charlas con Maxi López en medio del escándalo: "Lo vi medio..."

"Yo lo que le pregunté es por el Birmingham (club de Inglaterra) porque se había desentendido y me dijo que había comprado un club que se llamaba Paradiso y que tenía mucha expectativa con el nacimiento de su bebé. En esas charlas él me preguntaba cosas de Victoriano Arenas donde cumplo un rol de manager", explicó Luis sobre los diálogos con Maxi López.

Y ahí reveló: "El tema es que me pareció que estaba medio desnortado con el tema del regreso a Argentina, la paternidad si tenía que ser en Argentina o en Suiza, estábamos en el preámbulo del nacimiento de su hijo”.

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Qué le preguntó Luis Ventura a Maxi López sobre sus negocios y vida en Europa

En cuanto a la situación económica de Maxi López en Europa, Luis Ventura reveló qué fue lo que charló con él y cómo fue la negociación para estar en MasterChef Celebrity.

"Nunca me mencionó los costos del club (de Suiza) pero en el medio me devolvió una información que yo supuse que él no estaba tan bien económicamente porque decían que Wanda lo había hecho contratar, incluso poniendo dinero propio, para que él pueda estar en el staff de MasterChef. Incluso le prometieron tener una finalización protagónica y que ella (Wanda) le iba a regalar una casa. Todo esto me lo devolvía la televisión y los medios", reconoció.

"Es una bomba lo que estás contando", se sorprendió el conductor Sergio Lapegüe. Y el periodista añadió sobre esas charlas con Maxi en el reality: "Yo lo que veía es bueno, se debe estar acomodando con el tema de su participación en Suiza y debe también estar buscando en dónde se va a establecer con su señora por si él trepaba en la competencia de MasterChef".

"Lo que yo interpreté es que Wanda, que tenía una visión mucho más argentina que él que había estado tanto tiempo afuera, le estaba facilitando puertas. Nunca imaginé esta situación econpómica que tal vez tampoco es tal y el dinero lo tiene por otro lado", continuó el presidente de APTRA.

Y destacó sobre el día a día con Maxi López: "El manejo que tenía Maxi en la interna de MasterChef era maravilloso: un tipo bondadoso, generoso, armador de grupos".