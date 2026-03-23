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Scaloni ya tiene plan: el cronograma completo de la Selección Argentina antes de los amistosos

Con los convocados llegando al país, la Selección Argentina inicia su preparación en Ezeiza con dos amistosos en el horizonte y una agenda definida por Scaloni.

Scaloni ya tiene plan: el cronograma completo de la Selección Argentina antes de los amistosos

La Selección Argentina comienza a diagramar su puesta a punto en una nueva fecha FIFA con una agenda definida por Lionel Scaloni. Con el primer amistoso en el horizonte, el equipo ya empezó a recibir a los futbolistas convocados y se prepara para una semana de entrenamientos en el predio de Ezeiza.

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El conjunto albiceleste afrontará dos compromisos: el primero será este viernes frente a Mauritania y el segundo el martes 31 ante Zambia. Ambos encuentros forman parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Cómo es el cronograma de la Selección Argentina en esta fecha FIFA

La actividad comenzó este lunes con la llegada de la mayoría de los jugadores que militan en el exterior. Entre los primeros en arribar estuvieron Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul, mientras que el resto del plantel se fue sumando a lo largo del día.

Sin embargo, la jornada inicial no tuvo actividad en campo: los futbolistas contaron con el día libre y recién comenzarán los entrenamientos este martes por la tarde en el Predio Lionel Andrés Messi.

A partir de ahí, el equipo trabajará de manera continua durante miércoles y jueves, en lo que serán las primeras prácticas con el plantel completo a disposición del entrenador.

La agenda de Scaloni antes del primer amistoso

Si bien no trascendieron los horarios exactos, el cuerpo técnico planificó sesiones de entrenamiento tanto miércoles como jueves. Estas jornadas serán clave para definir el equipo y ajustar detalles de cara al debut.

Además, el jueves está prevista una conferencia de prensa de Scaloni, en la que el entrenador campeón del mundo brindará sus sensaciones previas al inicio de la actividad.

Qué busca Scaloni en estos amistosos

El primer compromiso será el viernes frente a Mauritania, un rival que actualmente se ubica en el puesto 115° del ranking FIFA. Más allá de la diferencia en los papeles, el partido aparece como una oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe rendimientos individuales y pruebe variantes.

Luego, el martes 31, la Selección enfrentará a Zambia, en un segundo ensayo que completará la doble fecha internacional.

En este contexto, el foco no estará únicamente en el resultado, sino en la posibilidad de darle rodaje al plantel y seguir consolidando una base de cara a lo que viene.

Por qué esta semana es clave para la Selección

La planificación de esta fecha FIFA le permite a Scaloni trabajar varios días con el grupo completo, algo que no siempre sucede debido a los calendarios internacionales.

Con entrenamientos consecutivos y dos partidos programados, el cuerpo técnico tendrá margen para observar a los futbolistas en distintas situaciones y seguir afinando el funcionamiento del equipo.

Así, con los convocados llegando y la agenda ya definida, la Selección Argentina inicia una nueva semana de trabajo con la mira puesta en sostener su nivel competitivo y continuar la preparación hacia el próximo gran desafío mundialista.

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