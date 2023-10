Cómo enfrentar los desafíos empresariales en tiempos de incertidumbre

Lecciones de liderazgo

Según el artículo publicado en Harvard Business Review, titulado "The Role of Leadership in Organizational Crisis Management" (El papel del liderazgo en la gestión de crisis organizacionales), resalta que contar con equipos de trabajo alineados con los valores de la organización es esencial durante las crisis.

"Estos equipos tienen una mayor capacidad para comunicarse eficazmente, colaborar de manera efectiva y tomar decisiones rápidas en situaciones de incertidumbre", argumenta.

Un ejemplo que destaca en este aspecto es el caso de Puratos Argentina, filial de la reconocida empresa belga que se dedica a la producción de insumos, tecnología y conocimientos para los sectores de pastelería, chocolate y panificación en más de 100 países alrededor del mundo.

Enfrentando la difícil situación que atraviesa la Argentina, Puratos ha logrado mantenerse y crecer gracias a la fortaleza y cohesión de su equipo de trabajo.

Florencia Motta, gerente de Operaciones de Puratos Argentina, Paraguay y Uruguay (APU), resalta la importancia del trabajo en equipo como valor fundamental para enfrentar y superar los obstáculos.

El equipo en Puratos Argentina es un "intangible que se construye constantemente a través de horas de trabajo conjunto, inversiones de tiempo en conocerse mutuamente y la valentía de ser auténticos, aprovechando las fortalezas individuales y transparentando las limitaciones en busca del apoyo, conocimiento y la experiencia del otro", expresó la ejecutiva.

Durante la crisis, Florencia destacó la importancia de invertir conscientemente, y en forma anticipada, en la construcción de una cultura organizacional basada en la relevancia de los equipos en momentos más favorables, para estar preparados cuando llegue la crisis.

Por su parte, Erika Fernández, responsable de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene para Argentina, Paraguay y Uruguay de Puratos (APU), mencionó que uno de los principales desafíos durante la crisis fue también mantener a las personas enfocadas, con una actitud segura y positiva.

Como resultado de esa atención puesta en la interacción entre equipos con un enfoque integral, Puratos Argentina logró, en los momentos más complicados de las restricciones a las importaciones, dimensionar stocks de seguridad para enfrentar la escasez de materia prima importada.

"Pudimos sobrellevar tres meses sin ingresos de insumos importados", recordó Gabriel Galarza, gerente de Compras de APU.

Para el especialista, el trabajo en equipo implica derribar las fronteras internas que se crean entre diferentes sectores y áreas de una empresa.

"Es necesario unir objetivos y metas, superando las diferencias y actuando de manera transparente. El enfoque debe estar en el bienestar y el éxito general de la organización, más allá de los intereses individuales de cada área", afirmó.

"Los objetivos de Erika, desde su posición en seguridad en relación con los míos, tienen que ir a un mismo lugar. Y no tiene que importar si yo tengo que hacer un trabajo de ellas; o si alguna, a su vez, tiene que meterse en alguna negociación conmigo; tiene que ser lo mismo para nosotros. Y tiene que funcionar de manera transparente, sin forzarlo y para eso tienen que generarse condiciones en la cultura interna", profundizó Gabriel.

Soluciones tangibles

Como estrategia, Puratos Argentina recurre permanentemente a la formación de equipos colaborativos, donde se suman diversas miradas y se encuentran soluciones conjuntas.

Esto incluso se ha expandido, entre otras acciones, mediante reuniones semanales donde participan jefes de distintas áreas de la compañía, desde hace un tiempo, incluyendo también a los mandos medios.

"Esta inclusión mejoró la comunicación interna y permitió comprender las realidades y desafíos de cada sector, fomentando así la colaboración y la toma de decisiones más informadas", acotó Erika.

El contexto de crisis llevó a Puratos Argentina a adaptarse y buscar alternativas para sustituir productos que no se estaban importando. Esta situación fue posible gracias a la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los equipos.

Además, la empresa logró gestionar la escasez y mantener una visión a largo plazo, sin perder de vista sus metas de crecimiento.

"Somos una multinacional, y a veces resulta difícil explicar a un europeo, a un belga, la inflación y la devaluación de la moneda. Por eso, lo que supimos hacer en su momento fue detenernos y concentrarnos en elaborar una serie de escenarios anticipados. Nos preguntamos: 'Si estas restricciones continúan: ¿Qué podría suceder?' Luego creamos planes de acción y solicitamos una reunión con el directorio regional para presentar nuestro caso. Les explicamos que Argentina estaba atravesando esta situación y les mostramos los posibles escenarios y nuestras acciones frente a ellos. Esta estrategia transmitió confianza, demostrando que teníamos el control, partiendo de la base de que, para los argentinos, la crisis es casi una forma de vida. Estamos acostumbrados y sabemos cómo actuar", confesó Florencia.

La idea de cooperación basada en el trabajo en equipo va más allá de cada unidad de negocios y forma parte de la cultura global de Puratos.

La colaboración también se impone entre las filiales de cada país y entre estas y la casa matriz.

"A veces, debido a la crisis, mientras nosotros nos enfocamos a nivel local en cuestiones inmediatas, como esperar si nos liberarán una SIRA esta misma semana o planificar la línea de producción para los próximos días; el equipo directivo global nos visita, pero para ver nuestro plan a largo plazo, que es la base para defender lo que necesitamos y mostrar nuestros logros y apuestas. Es como un doble papel, por un lado, saber gestionar la escasez de ciertos recursos y, por otro lado, no perder de vista nuestra visión y ambición para Puratos Argentina", concluyó Florencia.