Durante 2021 las exportaciones a Brasil crecieron un 57%

A través de un comunicado, la Embajada Argentina en Brasil señaló que "en diciembre de 2021 las exportaciones argentinas a Brasil fueron de US$ 1.234 millones y las importaciones de productos brasileños alcanzaron los US$ 1.138 millones, con saldo superavitario de US$ 96 millones". Se trata de un récord de exportaciones en los últimos 7 años.