Emprendedora: apostó por una idea y logró crear un negocio que exporta al mundo

En una entrevista con este medio, la protagonista de la historia reveló cómo hizo para dar el salto y generar un diferencial de marca que se consolida con el pasar de los años.

“Terminé el colegio secundario y elegí la carrera de Derecho porque no sabía qué estudiar. No me arrepiento porque me dio un montón de herramientas. Trabajaba en un estudio que sacaba varias demandas, tenía 4 audiencias por día y estaba todo el día detrás de una computadora”, rememoró Protto.

“Me iba muy bien, pero me aburría; entonces comencé a estudiar en una escuela de moda, a dos cuadras del estudio de abogacía. Así comencé y no paré más”, resaltó.

Nace Tentroya

“Tenía un poco de presupuesto que sacaba de otros trabajos y los destinaba a la producción de camperas de cuero, ya que en 2008 había mucho turismo en Argentina. Abrí un showroom, pero no me fue bien. De todas maneras aprendí que era un producto caro y no ofrecía otra alternativa”, describió la emprendedora.

“Allí es cuando surgió la idea de hacer billeteras, tarjeteros. Entre 2008 y 2014 le vendía a mis amigos y empecé a crecer gracias los comentarios de boca en boca”, recordó.

Y resaltó: “En 2015 fue el gran salto porque contraté a una agencia de prensa y logramos abrir un local en Posadas y Rodríguez Peña (Recoleta). Vendíamos carteras y accesorios”.

"A los turistas les gusta mucho el cuero argentino porque además para ellos nuestros productos son baratos, ya que en Estados Unidos o Europa, las carteras de cuero son caras. En el exterior el precio de las carteras comienza desde los 150 dólares, en Buenos Aires comienzan desde 100 dólares o menos”, graficó.

Pasando la prueba

Con el paso del tiempo llegaron los problemas, que sirvieron para testear el carácter y el espíritu de Protto.

“Más tarde tuvimos locales en Galerías Pacífico, pero nos agarró el cambio de gobierno y luego la pandemia", relató la fundadora de Tentroya.

“En medio de la pandemia tuve que cerrar los locales (incluido el de Recoleta) porque no había turismo”, describió la dueña de la PYME.

“Hasta ese momento siempre vendí mucho más con los clientes de manera presencial y en segunda medida, vendía a través de la página web", admitió.

"Con la llegada de la pandemia me dediqué solo a la venta online. Nunca pensé que el público iba a comprarme carteras de esa manera, porque son productos que uno usa para salir y la gente no podía salir de la casa. Me sorprendí para bien”, reconoció Protto.

Y destacó: “Ahora estamos vendiendo 110 productos mensuales, entre todos los productos de marroquinería que hacemos (carteras de todos los tamaños, billeteras, porta pasaporte, etc.).

El desembarco en nuevas tierras

“Ahora comenzamos a exportar a Estados Unidos a través del alquiler de un warehouse (depósito) y estamos de a poco entrando en el mercado. Hicimos un primer envío de 600 productos”, enfatizó la emprendedora.

“Tengo clientes que me llaman de países limítrofes, pero preferimos apuntar a un mercado solo y grande como es el de Estados Unidos”, detalló.

Tentroya comenzó con una inversión de 3.000 dólares. Actualmente, vende alrededor de 100 productos mensuales, con una facturación promedio de 3 millones de pesos por mes.