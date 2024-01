Emprendedora: se animó a dejar su zona de confort y hoy empodera a otras mujeres para concretar sus proyectos

“Lo que me hace feliz es sentirme útil, haciendo lo que esté a mi alcance para ayudar a otros a superarse en sus proyectos y emprendimientos. Por eso me defino como una solucionadora serial, ya que me consultan sobre diversos temas y siempre busco la manera de aportar valor”, explica Sheila Saad, la empresaria que encabeza “El club de emprendedoras”.