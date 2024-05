Emprendedores: presentaron ciclo de conferencias con la historia de 5 emprendimientos tech liderados por mujeres

Respecto del mapa de emprendedores en Argentina, Monteleone destacó que “1 de cada 3 proyectos en tecnología hoy está liderado por una mujer”.

Asimismo, desde la compañía que organizó el evento, explicaron que la idea es construir un espacio impulsor de ideas, conexiones y crecimiento colectivo. Por eso, la primera charla, dedicada a las Mujeres Emprendedoras Tech, no solo destacó la valiosa experiencia de 5 importantes emprendedoras, sino que también resaltó la importancia del trabajo conjunto para fomentar el crecimiento sostenido.

Las mujeres empresarias y los emprendimientos argentinos

Por su parte, Damasia Jurado, recordó que “cuando empecé en el ITBA, de 30 alumnos, solo 4 éramos mujeres. Rápidamente, descubrí que el mundo corporativo no era para mí, me entusiasmaba muchísimo la idea de poder emprender. Aunque no fue fácil”.

Además, reveló que “uno de los mayores aprendizajes fue concentrarse y poner foco en un solo objetivo para que funcione el proyecto”.

A su turno, Victoria Ezcurra expresó que “nunca imaginé convertirme en emprendedora; pensé que seguiría el camino de mis padres o abuelos trabajando en relación de dependencia”. Sin embargo, aseguró, “el camino no fue sencillo, las mujeres sabemos que debemos esforzarnos el doble para ser reconocidas, por eso creo en la importancia de la resiliencia y la capacidad para sobrellevar la frustración".

En la misma línea, Rocío Turk, comentó: “No quería seguir invirtiendo en otra plataforma que no me diera resultados, además de estar cansada de que me miren distinto por la gran barrera de género existente”.

Al respecto, para destacar la importancia del trabajo conjunto, Marta Monacci, agregó: “Es importante ayudarnos entre todos los emprendedores, acompañarnos y apoyarnos. No es un vos o yo, es un todos. Trabajamos para lograr esa sinergia comercial, donde las empresas puedan encontrar mujeres líderes para los negocios, resaltando el talento argentino para que sea conocido en el mundo”.

Por último, para alentar a futuros emprendedores, Patricia Soria, recomendó que “si hay algo que te gusta mucho, que sabes hacerlo y podés sostenerlo en el tiempo, andá por ello, porque puede volverse tu pasión”. Y remarcó: “No solo hay que enfocarse en ganar dinero o tener demanda, la clave está en buscar algo de lo que estés convencido y que puedas darle un diferencial generando un impacto positivo”.