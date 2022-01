Esta empresa argentina ganó el Premio de Sostenibilidad Zayed 2022 y obtuvo US$ 600.000 para escalar su negocio

La empresa se convirtió en la primera PyME de América Latina en ganar este premio mundial y, a partir de ahora, planea escalar sus operaciones a más de un millón de personas en un período de cinco años.

A través de sus operaciones en Argentina y México, Mamotest ha realizado con éxito más de 5.000 diagnósticos hasta la fecha, mejorando los pronósticos de cáncer de mama y reduciendo drásticamente las muertes, al tiempo que genera conciencia a nivel regional. También ha brindado atención médica de calidad a más de 510.000 beneficiarios directos a través de sus 14 centros, con 60.000 pacientes tratados anualmente a bajo costo.

Al momento de haber ganado el premio, el fundador & director Ejecutivo de Mamotest, Guillermo Pepe, dijo: “Me gustaría agradecer a los Emiratos Árabes Unidos y al Premio de Sostenibilidad Zayed por confiar en nosotros y desempeñar un papel en la realización de nuestras aspiraciones a través de una distinguida plataforma mundial. Esta victoria nos permitirá inspirar a otros y traer esperanza a los emprendedores latinoamericanos. Al elevar a quienes tienen el poder de abordar los desafíos de la atención médica de manera sostenible, creemos que todos juntos podemos trabajar para avanzar en el desarrollo de la humanidad”.

Además, el empresario agregó: “apuntamos a la productividad y al significado social, incluso en tiempos turbulentos e impredecibles. El combustible detrás de nuestro impacto en la sociedad, reconocido a nivel mundial, se centra en la gestión de tres recursos clave; la tecnología como una herramienta para resolver los desafíos más grandes del mundo, el poder de los mejores expertos con ideas afines que trabajan juntos para ir más allá de los límites de las posibilidades y, finalmente, la creencia apasionada en un proyecto en ejecución exitoso que eleva a la humanidad”.

¿Qué es el Premio de Sostenibilidad Zayed?

El Premio de Sostenibilidad Zayed equivale a US$ 3millones en todas su categorías y reconoce a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), organizaciones sin fines de lucro (NPO) y escuelas secundarias globales por sus soluciones de sostenibilidad. Además, la distinción se alinea con los Objetivos claves de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y ha impactado en la vida de más de 370 millones de personas en 150 países hasta la fecha.

Abarcando las categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Escuelas Secundarias Globales, el premio está inspirado en el legado humanitario y de sostenibilidad del fundador y primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

En particular, la categoría de Salud está abierta a PyMES y organizaciones sin fines de lucro, y el ganador recibe US$ 600.000 para escalar su solución o servicio. Entre sus muchos objetivos, esta categoría generalmente recompensa a las organizaciones que apoyan o brindan acceso a la atención médica, abordan o combaten epidemias, previenen o tratan enfermedades transmitidas por el agua, transmisibles y no transmisibles, y reducen las enfermedades causadas por tóxicos, productos químicos peligrosos y la contaminación.

Las organizaciones también deben demostrar una visión clara y un plan a largo plazo para implementar aún más su solución y aumentar su impacto, así como inspirar a otros a seguir su ejemplo mediante el avance del desarrollo humano sostenible.

Para la edición 2022, Zayed Prize recibió la notable cantidad de 4.000 solicitudes, lo que marca un aumento significativo del 68,5 % en las inscripciones en comparación con el ciclo anterior. Además, atrajo presentaciones de un récord de 151 países, que representan más de las tres cuartas partes de las naciones del mundo.

Los 10 ganadores incluyeron cuatro organizaciones, en las categorías de Salud, Alimentos, Energía y Agua, y seis Global High Schools, una por región del mundo.