Estrategia para lograr PYMES sustentables "con prisa y sin pausa"

Algunas son innovadoras, pero a otras les cuesta más pensar en sustentabilidad, absorbidos por la coyuntura diaria. Para ambas, la radicación en parques industriales ofrece ventajas competitivas.

Como siempre digo, al estar en red y ser parte de una comunidad, siempre resulta más fácil aprender, encontrar soluciones y ejecutar cambios.

Por ello, la combinación de parques e industrias es una solución para el desarrollo sostenible y hasta puede facilitar que surjan nuevas oportunidades de negocio, a partir del cambio climático.

El cambio de paradigma

En mis columnas, comparto y analizo los beneficios de estos agrupamientos atravesando conceptos como simbiosis industrial, naves verdes, gestión de residuos, forestación y paisajismo, economía circular, financiamiento sustentable, certificación LEED y variadas soluciones. Así como también manejo de agua de lluvia, paisajismo con plantas nativas autóctonas y riego por goteo, iluminación led, uso de energías renovables, bicicletas y autos eléctricos, entre otras.

En esta ocasión, lo valioso que deseo compartirles es qué opinan sobre el tema algunos referentes del sector desde distintos roles.

Si hablamos de naves verdes, una consultora ambiental (María Paz Otero de SUMAC Latam) me decía que “las ventajas económicas y de imagen cuando se proyectan desde cero edificios ecológicos son importantes”.

Y que la nave “verde” construida dentro de un Parque Industrial se diferencia en que facilita ahorros en energía, en agua, en cuestiones operativas, acercando la posibilidad de una certificación internacional.

También destacó la imagen positiva que la empresa da ante la sociedad y la comunidad de negocios, por su compromiso con la sustentabilidad, sea o no certificada la construcción.

Desde la mirada de la valuación de la inversión, una consultora inmobiliaria (Karina Longo de Newmark Argentina) resaltó que “las inversiones en edificios verdes a futuro van a tener un diferencial en precio. Aún cuando todavía no se nota, es una evolución que se da de a poco con servicios, puntos verdes o mejoras en la sustentabilidad del predio, aunque en otros países, ya es un hecho”.

Agregando que “sí se observa que en Argentina, cada día son comunes las búsquedas de inmuebles que tengan plantas de tratamientos de líquidos cloacales, renovación del aire, paneles solares, sistema de reciclado de agua, tratamientos de residuos y espacios bien cuidados”.

Falta cada vez menos para que un inmueble sustentable se venda con diferencias de precio, pero lo que ya está sucediendo es que se alquila o vende con más rapidez.

Triple impacto

Entre los expertos en el desarrollo de Parques de Córdoba, el ingeniero Mario Bustos entregó las claves que trabaja con los parques y las empresas para pensar medidas sustentables: “Promover y respaldar valores culturales sobre la sustentabilidad, disminuir los costos energéticos por el ahorro que producen, mejorar la imagen corporativa de la empresa, reducir emisiones, sensibilizar a la gente al respecto sobre el medio ambiente, colaborar efectivamente en la mitigación del cambio climático y, fundamentalmente, responder a un mercado cada vez más consciente con la protección del medio ambiente”.

Otro inversor y desarrollador de parques del GBA (Esteban Durand, de DUORUM) rescató que cuando planifican un parque ven cómo se va a integrar con el entorno en lo inmediato, así como en el mediano plazo y cuál será el impacto positivo.

Analizan la flora del lugar, respetando los árboles autóctonos y en algunos casos los traen de otros proyectos y los trasplantan.

Además, utilizan paneles solares para la iluminación en las calles y le dan mucha importancia a las barreras forestales, poniendo verde a cada uno de los predios y de los lotes, lo cual “permite aumentar el espacio verde per cápita, que es certificable para muchas empresas si aspiran a obtener el aval LEED”.

En diálogo con el desarrollador de un parque Eco-Sustentable (Alberto García del Parque Ecológico de la Cruz) me habló de un escenario extremo pero posible: “En nuestro caso, no permitimos efluentes líquidos ni gaseosos. Líquidos cero y gaseosos significa todo aquel químico que dé olor o color. No permitimos los pozos ciegos, se deben hacer los percoladores. Con el paso del tiempo todas las industrias deberán implementar estos cambios imprescindibles”.

También en los parques consolidados hoy se trabaja en la reconversión. Lautaro Tech, del Parque Industrial Mar del Plata, contó que desde la administración del parque “procuran que la sostenibilidad sea un eje desde el que se toman las decisiones y así se han llevado a cabo distintas acciones como la articulación con distintas instituciones locales que trabajan en la temática de triple impacto o jornadas de sensibilización con las empresas para que modifiquen la forma en que encaran sus actividades”.

Y las estrategias hasta pueden usar el arte como bandera. Una empresaria de un parque del GBA y activista ambiental a través de su talento artístico como es Casella Moca de Reciclar SA, integra la misión de la empresa con la sustentabilidad, el reciclado y su vocación para plasmar en sus obras su creación del concepto “arte retornable”. Me explicó que “el arte perfora la comunicación, hace que un mensaje llegue a más lugares.”

Otro caso destacable es el que expone un consultor ambiental bonaerense. Darío Panelo de RSU Ambiental destacó que “los parques industriales son, más allá de grandes generadores, motor de difusión de la economía circular. Insertar la economía circular y el cuidado del ambiente en los parques, donde hay un montón de empleados e influencias, permite replicarlo en las comunidades donde se desarrollan esas industrias”.

Y aportó datos de logros obtenidos en el Parque Industrial Chivilcoy: “En materia de residuos industriales, hoy retiran un 70% de los residuos reciclables de los contenedores del Parque. Y el 100% de ese 70% es reutilizado.

En el parque público de Villa María, Córdoba, el asesor Aldo Ragnone remarcó que desde el agrupamiento trabajan con todos los actores de la ciudad en diferentes temas que cruzan 4 ejes: sostenibilidad, economía circular, inclusión social y lo que es el desarrollo vinculado a la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible.

Y muchos casos más son faro para saber cuál es la ruta correcta y en esta ocasión me animé a modificar en el titular el conocido dicho popular “Sin prisa pero sin pausa”, que hace referencia a una forma de desarrollar una actividad, sinónimo de constancia, de perseverancia, quizás también de prudencia y de cierta paciencia.

Y no cabe duda que hoy hay prisa y en los parques es más fácil que una empresa pueda pensar y accionar para ser más sustentables.

(*) La autora es columnista especializada en parques industriales y fundadora de Conexión Parques.