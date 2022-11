Exportaciones: oportunidades para las PyMEs locales

"Hemos trabajado mucho con las cámaras empresarias en cuanto a temas como Exporta Simple y SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina). Estamos muy encima con todos los cambios que se están dando en el comercio exterior", advirtió el experto en declaraciones radiales.

"FECOBA trata de ayudar para que las empresas tengan la mejor representatividad y soluciones en la gestión diaria", remarcó.

Atención exportadores primerizos

"Estamos viendo que el caminito que recorre la PYME en su primera exportación, el cual va desde el courier a la factura que se presenta al banco y la nota que se le entrega a la AFIP, es complicado", reconoció Picón.

"Si una firma no está especializada en el comercio exterior, el tema no es fácil. Hacés una venta pequeña de 500 dólares y después terminás diciendo: '¡En qué problema me metí!'", graficó.

El especialista subrayó que "en Argentina es muy alto el costo de hacer un courier. Esto pasa porque nuestro país está muy lejos de cualquier parte del mundo, lo que hace la exportación termine siendo más cara de lo que vale el producto".

"Para evitar esto, FECOBA busca conseguir convenios para las cámaras en pos de obtener un descuento corporativo en los couriers", destacó el entrevistado en el programa.

Una visión estratégica

Según Picón, "las PYMES y los emprendedores deben entender que el comercio exterior debe ser una unidad de negocio a partir de que se concibe la idea de la empresa".

"Esto es fundamental sobre todo en el sector de servicios. A la gente que tiene un poco de más edad le cuesta mucho más entender este concepto", exclamó.

"Aprender a sacar costos no es sencillo, pero se puede; te permite ganar mercados en los momentos más difíciles", manifestó el experto.

Para el representante de FECOBA, "debe ser una política pública que la empresa tenga apoyo desde el día cero para que pueda convertirse en exportadora".

"La pandemia te mostró que se puede vender desde tu casa al vecino, a Uruguay, Estados Unidos, Europa o a China, y mantener esos mercados", enfatizó Picón.

"Desde FECOBA estamos planificando para 2023 eventos comerciales y ferias de negocios en Uruguay, Paraguay y Bolivia", anticipó el ejecutivo.