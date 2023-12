Incertidumbre en las economías regionales ante aumento de retenciones

"La verdad que no tenemos claro muchas cosas y estamos esperando, ya que hay muchos trascendidos. "El ministro de Economía (Luis Caputo) dijo que no van a subir derechos a productos agropecuarios y hoy los diarios hablan de que van a poner 15% de derechos o impuestos. Si es así, sería un desastre para el sector del maní", señaló.

El expresidente de la Federación Nacional de Entidades Arroceras de Argentina (FEDENAR) y productor e industrial, Jorge Paoloni, también manifestó su preocupación desde el sector. "Con respecto a las medidas económicas, estamos todos muy expectantes. Estuvo el anuncio del ministro de Economía, pero no sabemos todavía puntualmente lo que nos corresponde a nosotros, economías regionales, si va a tener derecho de exportación, retención o no", comentó Paoloni.

En el caso del arroz, Paoloni destacó que históricamente no tenía retenciones, pero la posibilidad de aplicar un 15% sería la retención más alta en la historia del arroz.

"Me parece una guasada, pero eso me parece a mí. Veremos a ver qué tipo de cambio o qué se encamina. Hasta ahora no sabemos si las economías regionales van a tener o no. Y si tienen, 15% me parece totalmente altísimo", agregó.

Ambos representantes del sector agropecuario resaltaron la falta de información precisa sobre las medidas económicas y las posibles retenciones. Yabes señaló que tuvieron una reciente oficialización de los permisos de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), "pero sin derechos", lo que no ha disipado las preocupaciones de los productores.

Paoloni enfatizó que "el mercado está parado", con problemas en la obtención de materiales necesarios para la producción de arroz. "Hay arroz como hay otros productos, pero por ejemplo, vos querés comprar material para envasar arroz y no hay, no hay precio. Aparte ya estaba carísimo y si ahora las importaciones tienen, le aumentan el gravamen, todo lo que es material va a aumentar más todavía", señaló.

La incertidumbre se extiende a los costos de producción, con aumentos en los precios del gasoil y la energía. "Estamos en pleno riego. La energía, si le sacan los subsidios, también se riega con pozos eléctricos. ¡Lo que nos va a salir!", advirtió Paoloni.