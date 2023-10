La gran lección de uno de los mejores vendedores del mundo

Pero, tu solución es algo rara, demasiada innovadora...

La mayoría pensará...

"La gente no está aún preparada para mi producto".

"No es el momento".

"Tenemos que cambiar el producto".

Esto es lo que le pasa a los emprendedores o PyMEs que llevan años estancados.

Son ombligo centristas.

Es decir, tienen un diagnóstico equivocado y lo que intentan como solución las deja en el mismo sitio.

Este caso real te ayudará a ver lo que hoy no estás viendo.

Claude Hopkins es un reconocido publicitario.

Aquellos que lo conocieron decían de él que era un genio.

Pero su gran virtud no era su genialidad.

Uno de los ejemplos más destacados de su carrera publicitaria fue su asociación con la marca de pasta de dientes Pepsodent a principios del siglo XX.

A través de su campaña publicitaria para Pepsodent, Claude Hopkins logró transformar la percepción pública de la higiene bucal y aumentar las ventas de la pasta de dientes de manera significativa.

Cuál fue su hallazgo

En vez de hablar de higiene bucal, lo que hizo fue invitar a la gente a descubrir el problema que tenía y no sabía que tenía.

Invitó a que la gente pase la lengua por la boca y descubra lo que todos hoy conocemos.

Esa película invisible de placa en los dientes que causa una sensación pegajosa y desagradable en la boca

Y esa placa infame podía ser eliminada cepillándose los dientes con Pepsodent.

Utilizó palabras persuasivas y visuales como "película de placa" y "sensación pegajosa"

Y ancló su producto, además de a una cuestión de salud, a algo también revolucionario para la época.

La "sonrisa más brillante"

Estas palabras resonaban en los consumidores y los motivaban a tomar medidas.

Las ventas de Pepsodent aumentaron significativamente, y la marca se convirtió en una de las más conocidas en la industria de la pasta de dientes en ese momento.

Podríamos seguir contando las acciones complementarias que hizo este gran publicista, pero esta no es la gran lección de este post.

La gran lección es algo que yo no hacía por vago y seguro vos tampoco.

Dedicar tiempo a estudiar, o mejor dicho, a ENTENDER.

Para crear esta campaña superexitosa, el tipo leyó 5 manuales de odontología y todos los estudios científicos disponibles en ese momento.

Y con toda la información que obtuvo, llegó a una frase matadora.

La gran pregunta es: ¿Realmente tenés claro qué problemas resolvés y cómo contarlo?

Si tu negocio está estancado, como lo estaba Pepsodent, no era por el producto. Era, porque no tenían claro cómo comunicar sus diferenciales.

Y tuvo que venir un publicista a enseñarles cómo contarlo.

Él hizo lo que la marca no pudo, no quiso o no sabía cómo. Esa fue la genialidad.

Traducir un dato en un beneficio.

Lo que hizo Claude Hopkins fue aplicar storySelling para publicidad.

Vos también podés aplicar esta misma lección, diferenciarte de la competencia, sin necesidad de cambiar el producto, ni bajar los precios, ni cambiar todos los meses a tu equipo comercial.

Lo que necesitas es detectar "tu película de placa".