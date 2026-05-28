Horóscopo Chino hoy: las predicciones para este jueves en tu signo bajo la influencia de la Cabra de Madera

Hoy, jueves 28 de mayo de 2026, el mapa de la astrología oriental propone un cambio de ritmo sumamente sutil y reparador con la llegada de la energía de la Cabra de Madera. En el horóscopo chino, la Cabra representa la sensibilidad artística, la empatía, la paz, la búsqueda de armonía y el sentido estético. Al combinarse hoy con el elemento Madera, toda esa naturaleza compasiva se vuelve mucho más expansiva, inclinada al crecimiento profesional colectivo y sumamente hábil para mediar en situaciones de tensión.