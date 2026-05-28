Horóscopo Chino hoy: las predicciones para este jueves en tu signo bajo la influencia de la Cabra de Madera

Rata: La energía de la Cabra te exige paciencia. No presiones a tus compañeros de trabajo si notás que los tiempos de la oficina van más lentos hoy.

Búfalo: Al ser tu opuesto directo, la Cabra te pide que bajes la guardia. Dejá de lado la terquedad y abrite a escuchar nuevas metodologías de laburo.

Tigre: La Madera de hoy sintoniza muy bien con tu naturaleza. Aprovechá la tarde para planificar proyectos creativos o renovar tus redes sociales profesionales.

Conejo: Excelente sintonía energética este jueves. Formás parte de la trinidad de madera junto a la Cabra; tu intuición para los negocios estará en la cima.

Dragón: Cuidá tus gastos imprevistos durante la jornada. La Cabra te propone invertir en tu bienestar, tu hogar o tu comodidad sin descuidar el presupuesto.

Serpiente: Sentirás un gran alivio en el ambiente de oficina. Tu palabra hoy tendrá un tono muy conciliador, ideal para destrabar negociaciones colgadas.

Caballo: La sintonía con la Cabra te regala un jueves de mucha calidez afectiva. Un buen momento para tener esa charla pendiente en el plano de la pareja.

Cabra: En tu propio día de regencia, tu magnetismo personal y tu creatividad estarán por las nubes. Es un gran día para presentar propuestas artísticas.

Mono: El cielo te pide que dejes de lado la picardía y te manejes con total transparencia. La Cabra premia la honestidad brutal en los negocios.

Gallo: Un jueves excelente para embellecer tu espacio de trabajo o tu hogar. El orden estético te va a traer mucha claridad mental para el fin de semana.

Perro: Sentirás la necesidad de buscar estabilidad y refugio en tus afectos. Hacés bien: dedicate la tarde a desconectar del ruido de la calle.