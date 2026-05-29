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Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: confirman duros datos mientras sigue internado

El periodista Chiche Gelblung continúa en la unidad de terapia intensiva del Mater Dei y su cuadro es complejo. Todos los detalles.

29 may 2026, 11:27
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Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: confirman duros datos mientras sigue internado
Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: confirman duros datos mientras sigue internado

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: confirman duros datos mientras sigue internado

El estado de salud de Chiche Gelblung genera preocupación tras casi dos semanas de internación en la clínica Mater Dei. El periodista y conductor de 82 años atraviesa un cuadro delicado: fuentes cercanas confirmaron que presenta un virus intrahospitalario y una falla renal, situación que complicó su evolución y lo mantiene en terapia intensiva.

A raíz de esto, los especialistas debieron postergar la cirugía que tenía prevista para el 22 de mayo por una trombosis en el tobillo, y por el momento no hay fecha estimada de alta médica.

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Según trascendió, Chiche se encuentra no tiene fiebre y está estable. Se espera que en las próximas horas brinden más información sobre su evolución clínica.

No es la primera vez que la salud de Gelblung genera alarma. A mediados de abril lo internaron en el Sanatorio Los Arcos, donde le colocaron dos stents cardíacos; en ese momento trascendió que había sufrido un infarto, aunque él lo desmintió y retomó sus actividades de inmediato.

El conductor padece enfermedad arterial e insuficiencia renal, por lo que debe someterse a sesiones periódicas de diálisis, complicaciones que parte de su entorno vincula al uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios a lo largo de los años.

El doctor Guillermo Capuya señaló públicamente que Gelblung "tiene dificultades para caminar" y que es "un mal paciente porque quiere imponer sus propias reglas y no escucha la voz de los médicos", una característica que el propio periodista parece confirmar: aun desde la terapia intensiva, responde mensajes a sus productores y busca mantenerse al tanto de lo que pasa en su programa.

Chiche Gelblung

¿Qué dijo Chiche Gelblung lueg de su internación en el Mater Dei?

La salud de Chiche Gelblung volvió a ocupar el centro de la escena: el periodista hace unas semanas fue hospitalizado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva. Este nuevo episodio tiene lugar a menos de un mes de su última internación, el 20 de abril, cuando le colocaron dos stents luego de sufrir una descompensación.

En este marco, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione, quien mantuvo diálogo con el paciente, relató en LN+ una conversación que llevó tranquilidad sobre su estado de salud. "El corazón anda bien", escribió el propio conductor.

El profesional, que mantiene un vínculo de larga data con Gelblung, explicó los antecedentes y el procedimiento al que fue sometido: "A él le colocaron dos stents", dijo, y detalló cómo funciona la intervención. "Es como un rulero, que se ingresa por la muñeca o por la arteria, llegás al corazón, abrís la arteria, se coloca el rulero, se expande y se deja abierto", describió.

     

 

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