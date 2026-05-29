La fuerte declaración de la madre de Agostina Vega a Moria Casán sobre el acusado: “Es una persona...”

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Durante la entrevista, también le consultaron por Barrelier, con quien reconoció haber tenido una relación tiempo atrás. Sin filtros, la madre de la adolescente lanzó una dura definición sobre el acusado: “Es una persona mentirosa y manipuladora. No sé por qué hace lo que hace, no tengo idea”.

Afectada emocionalmente por la situación, Melisa confesó que atraviesa horas extremadamente difíciles y explicó que el desgaste físico y emocional empieza a pasarle factura. “Estoy sin dormir y necesito descansar. No sé nada de mi hija. La policía se está moviendo. Ahora voy a tener que cortar y pido disculpas, pero desde el martes que no veo a mi hijo mayor y necesito estar con él”, sostuvo con la voz quebrada.

Antes de finalizar la comunicación, la mujer también quiso dejar en claro su postura frente a las críticas y agradeció el acompañamiento recibido en medio del drama familiar. “Yo no me siento culpable de nada. Agradezco en este momento la preocupación y pido perdón a los medios que no pude atender”, cerró.

Tras escucharla, Moria Casán le remarcó que desde los distintos medios de comunicación intentan colaborar difundiendo el caso para darle mayor visibilidad a la búsqueda de Agostina Vega.

Moria Casán, la mamá de Agostina Vega y Barrelier - captura La mañana con Moria

Qué reveló el remisero que llevó a Agostina Vega y desató la angustia de Moria Casán

La desaparición de Agostina Vega continúa generando conmoción y una enorme incertidumbre, mientras avanza la búsqueda de la adolescente de 14 años. En medio de la preocupación que atraviesa al país, Moria Casán se refirió ayer jueves al tema en su ciclo La mañana con Moria (El Trece) y no pudo ocultar la angustia que le provoca el caso.

Al abordar la situación al aire, la conductora expresó con preocupación: “¿Cómo puede ser que no se sepa dónde está? Estos chicos que estaban y de repente desaparecen, como Loan. Es una cosa desesperante”.

Desde el fin de semana no se tienen noticias sobre el paradero de la menor y todas las miradas están puestas sobre un principal sospechoso: Claudio Barrelier.

Durante el programa también dio su testimonio Ariel, el remisero que trasladó a la adolescente hasta la vivienda del hombre señalado en la investigación. Al comenzar la entrevista, el chofer reconoció sentirse afectado por lo ocurrido. “Me siento incómodo y me siento mal”, aseguró.

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Más adelante, relató cómo recuerda el viaje que realizó con la joven y explicó que nunca percibió una situación extraña. “En el momento no me di cuenta de la situación. Cuando ella se bajó del auto no la vi como que estaba en duda o en algo raro, sino confiada y alegre. Hablaba conmigo y se reía. Tampoco la vi con el celular. Casi todos los jóvenes que llevamos se la pasan con el teléfono, pero este no fue el caso. Ella iba hablando conmigo”, contó.

El remisero también describió el instante en que la menor llegó al lugar y se encontró con Claudio Barrelier. “Esta persona me pagó y después los dos se fueron caminando juntos como si se conocieran”, afirmó.

Finalmente, explicó cómo tomó conciencia de la gravedad del caso mientras veía un partido entre Belgrano de Córdoba y River. “Salió la imagen de la nena y ahí me doy cuenta de quién era. Me contacté con la madre, que no lo podía creer, y le escribí. No entendía qué estaba pasando”, recordó.