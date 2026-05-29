Luana enganchó a Manuel de Gran Hermano en una situación súper íntima: "Se estaba..."

Los meses que llevan los participantes dentro del reality comienzan a sentirse y parece que Manu encontró un momento privado que habría sido detectado por Luana y no tardó en comentarlo dentro de la casa.

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Qué le dijo Manuel a Lola al oído tras ser expulsada de Gran Hermano

La sanción que dejó afuera a Lola Tomaszeuski de Gran Hermano desató la profunda emoción de Manuel Ibero, quien terminó llorando y le pidió algo al oído antes de su salida definitiva de la casa.

En medio de la tensión y mientras se preparaba para abandonar la casa por la puerta giratoria, quedó al descubierto el emotivo intercambio que mantuvieron ambos participantes segundos antes de despedirse definitivamente.

Muy movilizado por la situación, Manuel se acercó a Lola y le susurró al oído: “Te quiero. Esperame”.

La participante, completamente afectada por la dura sanción de Gran Hermano y con visible tristeza por tener que abandonar nuevamente el programa, respondió con sinceridad:“Tranqui, obvio… Y perdoname”.

Sin poder contener las lágrimas, Manu volvió a contestarle en pleno abrazo: “No, perdoname a mí”, le dijo antes de despedirse por última vez.