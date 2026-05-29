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Paula Chaves confesó que perdió un bebé y su relato estremeció a todos

Conmoción por la confesión de Paula Chaves sobre la pérdida de su bebé. Enterate.

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Paula Chaves confesó que perdió un bebé y su relato estremeció a todos

Paula Chaves volvió a abrir una de las heridas más profundas de su vida y generó una conmoción absoluta con un relato estremecedor sobre el embarazo que perdió antes de la llegada de Baltazar. La modelo y conductora reveló que debió atravesar el dolor más devastador en medio de la exposición pública, trabajando frente a cámara y sosteniendo una situación que definió como “un horror”.

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Todo ocurrió luego de que se filtrara la noticia de aquel embarazo antes de tiempo. Según contó, la presión mediática la obligó a confirmar algo que todavía ni siquiera estaba preparada para compartir. Pero lo peor llegaría apenas días después.

“Antes de Baltazar me filtraron un embarazo y yo a la semana que me lo filtraron y que tuve que salir a blanquear todo, lo perdí”, confesó Paula, dejando helados a todos.

La conductora recordó el dramático momento en el que tuvo que enfrentarse a las cámaras de televisión mientras atravesaba la pérdida. “Tuve que salir paradita a mi programa a decir que lo había perdido”, expresó con crudeza.

Pero hubo una frase que generó un impacto inmediato en redes sociales y desató miles de mensajes de apoyo. “Tenía que seguir yendo a trabajar con panza cuando yo sabía que lo que tenía dentro ya no tenía vida y lo tenía que expulsar. O sea, un horror”, relató, visiblemente movilizada.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y reabrieron un debate enorme sobre las pérdidas gestacionales, el silencio social y la presión que muchas mujeres sienten durante los primeros meses de embarazo.

Paula también cuestionó el mandato instalado de no contar un embarazo hasta cumplir las 12 semanas. Para ella, esa supuesta “regla” puede terminar convirtiéndose en una carga emocional devastadora.

“Nos obliga a las mujeres a vivir el duelo en soledad”, sostuvo con firmeza.

La modelo explicó que muchas veces las parejas o las personas gestantes atraviesan pérdidas profundas sin poder hablarlas públicamente porque todavía nadie sabía del embarazo. “Vivís todo eso en soledad”, reflexionó.

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