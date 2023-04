La historia del emprendedor que, desde Florencio Varela, apuesta fuerte al nuevo negocio de la cerveza sin alcohol

El despegue de la cerveza sin alcohol

En los últimos años, la cerveza sin alcohol le viene ganando terreno en crecimiento de consumo al resto de las variedades, al tal punto que se convirtió en “furor” entre los amantes de las birras.

Fundamentalmente, la tendencia viene de Europa, donde el crecimiento de las cervezas 0% alcohol fue del 5% en el último año, por encima del resto de las variedades. En Argentina, también se refleja un comportamiento similar.

Covelli emprendedor cerveza sin alcohol.png Gerardo Covelli, el emprendedor de Florencio Varella que apuesta por la cerveza sin alcohol. (Foto G. C.)

“Es la bomba que se viene”, asegura Covelli, y explica que “tiene que ver con el concepto de verse y sentirse bien”.

En el caso de Abstemia, la cerveza sin alcohol de Peñón del Águila, “es una IPA perfecta que probas y no te das cuenta que no tiene alcohol. De hecho, se lanzó y se agotó en tiempo récord”, cuenta el emprendedor de zona sur.

Emprender en un contexto desafiante

Desarrollar un emprendimiento, como inaugurar una franquicia, es un desafío en todo momento, pero, en la actual coyuntura nacional, lo es todavía más.

Con otros emprendimientos sobre sus espaldas, como coach ejecutivo y consultor de empresas, Covelli intervino en la promoción de empresas tanto en su ciudad como fuera del país.

No obstante, entiende que “estamos en un momento para volver a lo de uno, y donde los emprendedores ayudemos a otros emprendedores”.

Según su visión, “el motivo que a una persona la puede llevar a no hacer algo, es el mismo que a otros los pone en movimiento; por eso considero que hay que hacer, crear, construir y crecer, pero con otros”.

Por supuesto, sabe, el contexto no favorece una jugada en solitario y por eso confía en la experiencia y habilidad empresarial de uno de sus mejores amigos, Hernán Jacquet, quien asumirá el rol de socio gerente en la nueva sucursal de la marca.

“Vi un local vacío en la zona gastronómica de Florencio Varela, contacté a la gente de Peñón del Águila y empezamos a meternos cada vez más en el proyecto”, recuerda Covelli sobre el origen de su nueva propuesta.

Aunque, resalta, “la complejidad de la coyuntura no está para una sola cabeza, hay que trabajar en equipo, de forma colaborativa, con mentalidad corporativa y, por eso, sumé a Hernán para formar juntos el equipo que lleve adelante este hermoso proyecto”.

Covelli y Peñon del Aguila cerveza artesanal.jpg Cerveza artesanal y sin alcohol: Covelli y sus nuevos "socios" de Peñón del Águila. (Foto G.C.)

Cerveza sin alcohol: el nuevo negocio cervecero

Aprovechando el buen colchón que generó el consumo social de la cerveza artesanal, Covelli busca “hacer la diferencia” con lo que representa crear un espacio social como un “bar para amigos”.

Por ejemplo, señala, la cerveza 0% alcohol viene a sumarse a la tendencia social pospandemia que instaló el concepto del ocio, deporte y actividad física.

“Tanto encierro nos lanzó a compartir tiempo con amigos y también con un producto sano, sin romper la dieta. A mí me gusta tomar una cerveza con amigos y poder elegir entre variedad, con o sin alcohol, sabiendo que estoy tomando productos que no hace mal y, al mismo tiempo, me permite compartir momentos con amigos, familia o pareja”, comenta el emprendedor.

Por último, remarca Covelli, la propuesta es clara, contundente y tiene el peso de la experiencia de Peñón del Águila, una empresa que viene elaborando sus productos con procesos artesanales y con la mejor materia prima importada desde Alemania (trigo, cebada y hasta lúpulos). Pero, sobre todo, con compromiso y pasión por lo que hacen, junto con la investigación permanente de sus laboratorios para obtener gran calidad en las 12 variantes de cervezas que ofrecen actualmente al mercado.

En definitiva, el emprendedor de Florencio Varela sigue apostando por su ciudad natal para conjugar el bienestar, la amistad y el desarrollo comercial de una marca que se apasiona por la elaboración de sus cervezas y que ahora hace una fuerte apuesta a la cerveza sin alcohol, el próximo furor entre los “amantes de la birra”.