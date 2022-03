Las ventas con tarjeta de crédito cayeron más de 11% en febrero

Por otro lado, los préstamos personales tuvieron una baja de 1% con respecto a enero, quebrando un alza de cinco meses de incremento.

A mediados de mes, el Banco Central elevó la tasa de interés para depósitos de más de $10 millones de 39 a 41% lo que arrastra la tasa que los bancos cobran por la financiación.

Según el informe, los créditos prendarios volvieron a mostrar el mayor dinamismo entre todas las líneas, con un aumento de 45,8% interanual y completando un período de 20 meses de crecimiento a precios constantes.

En cambio, el saldo de los créditos hipotecarios disminuyó 2,1% en términos reales y sin estacionalidad en febrero, lo que representaría una caída de 13,1% en los últimos 12 meses.

Diferentes líneas de financiamiento

A su vez, los préstamos al sector privado disminuyeron 1,3 por ciento, luego de cinco meses de crecimiento.

“La baja fue generalizada en la mayoría de las líneas de financiación”, explicó el informe del BCRA.

En otro orden, los depósitos a plazo fijo del sector privado crecieron 1,6%, mientras que los nominados en UVA subieron 5,6%.

Dentro del segmento de moneda extranjera, los depósitos del sector privado registraron una disminución promedio mensual de US$ 290 millones explicada en parte por el efecto arrastre del mes previo.

Este comportamiento estuvo vinculado a la evolución de los depósitos a la vista de personas humanas del segmento de entre US$ 50.000 y US$ 250.000. De esta manera, el saldo promedio mensual de los depósitos del sector privado se ubicó en US$ 15.249 millones en febrero.