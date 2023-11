Libro de Pases: la startup que usa tecnología para que los futbolistas encuentren clubes

La plataforma es 100% gratuita para los jugadores y apunta a democratizar el acceso a oportunidades en el futbol.

El proyecto se puso en marcha justo antes de la pandemia junto a Nicolás Maccari, exfutbolista y amigo de Gotta, y luego se sumó Camila Manera, Chief Data Officer con estudios en MIT.

El camino del emprendedor

"Arranqué a los 7 años jugando en las divisiones juveniles en Boca. En esa época tuve que salir de mi zona de confort y me encontré con muchas realidades", contó Gotta.

"Luego de seis años ahí, tuve que irme a River porque era uno de los dos clubes en Argentina que contaba con un colegio. Y a los 15 años me tocó irme de Argentina", recordó.

"Fue duro porque me fui solo a Berna, la capital suiza, donde tuve que adaptarme al idioma y al frío. Saqué mis herramientas sociales para poder enfrentarme a situaciones nuevas", comentó el futuro emprendedor.

"Estuve en Portugal, España e Italia, y me tuve que escapar de un club porque alguien se hizo pasar por mi representante. No estaba preparado para eso, pero me formó desde otro lugar y sirvió para mi experiencia como emprendedor", admitió.

"Pude jugar como profesional, que era mi sueño, pero cuando estaba en Colombia empecé a pensar en una manera en la que los agentes pudieran conectarse más fácilmente con la enorme cantidad de jugadores que no tienen las oportunidades que yo tuve", explicó Gotta sobre la génesis del proyecto.

"Así fue como empezó la idea de Libro de Pases. Cuando estaba jugando en Inglaterra contratamos una "software factory" para comenzar a desarrollar el proyecto y comprar un dominio de Internet", describió.

Y remarcó: "En mi último año como profesional hice un curso de manejo de marca en la Universidad de Londres. Tras retirarme, volví a la Argentina y cambié mi realidad".

Dando forma al emprendimiento

"En 2017, empecé a ver cómo se podía levantar una startup y desarrollar un plan de negocios para que la empresa sea rentable", describrió Gotta.

"Entramos a un programa de incubación y aceleración como parte de un proyecto con impacto social. Teníamos un producto disruptivo en el ámbito sportech", aclaró.

"En diciembre del 2019, nos dieron el OK para acceder a nuestra primera inversión en dólares. Pero en marzo nos agarró la pandemia y nadie nos atendía en el banco", rememoró el protagonista de la historia.

"Pese a esto, logramos avanzar y construir nuestra comunidad con 120 mil jugadores registrados de 40 países", resaltó.

"En noviembre de 2021 se sumó al equipo Camila Manera, quien se encargó de desarrollar la inteligencia artificial y el manejo de datos de Libro de Pases", comentó el emprendedor.

Y afirmó: "Con un mercado cada vez más grande, nuestro propósito es que los jugadores tengan más oportunidades, usando la tecnología adecuada para generar recomendaciones inteligentes".

"Somos la única empresa que ultiliza esta tecnología en Latinoamérica, aportando eficiencia a la búsqueda de jugadores", destacó Gotta.

"Nuestro modelo de negocios funciona con suscripciones anuales (SAS) para agentes y clubes, que tienen una herramienta para gestionar la entreda y salida de jugadores. Los futbolistas siempre se pueden inscribir gratis", graficó.

"Los clubes pueden acceder a los datos de los jugadores a partir de que ingresan a las inferiores (13 años)", puntualizó el fundador de Libro de Pases.

"Somos partners oficiales de Google en el desarrollo de esta tecnología y vamos a haciendo eventos en Colombia, Chile, México y Brasil, para que los clubes conozcan esta herramienta", concluyó.